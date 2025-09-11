서울Pn

케데헌 호랑이 더피 "서울서 만날래?"… 1200

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

"대금·임금체불 꼼짝마"…서울시, 추석 앞두고 건

종로구 "한국판 타임스퀘어 광화문 불 밝혔다"

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

20~21일 노원역 555m 거리에 75개팀 춤판

공사 관계자들 "한밤 파쇄석 500t 운반" 스카이칠십이 "금시초문, 말도 안 된다" 인천공항공사 "사실 확인 땐 법적 조치"

서울시청 인근에 '지역 관광 안테나숍' 오픈

여행·문화 콘텐츠 한자리서 체험
10개 지자체의 명소·축제 등 소개

서울에 전국 여행·문화 콘텐츠를 한자리에서 체험할 수 있는 관광 교류 거점이 문을 연다.

서울시는 11일부터 시청 인근 서울도시건축전시관 내에 ‘지역 관광 안테나숍’을 운영한다고 10일 밝혔다.

안테나숍에선 강원도·경북도·대전시·경북 안동시·전남도·제주도·충남도·충북도·경남 통영시·경남 하동군 등 10개 지방자치단체의 명소와 축제, 특산품 정보 등을 소개한다. 지하 1층은 지역 관광 콘텐츠 전시관인 ‘팔도보석 유람’으로 꾸며졌다. 각 지역의 매력을 향과 소리, 질감과 영상으로 표현해 다양한 감각으로 경험할 수 있﻿다. 전시관 내 후각·촉각 체험 공간에선 강원도 희귀 광물인 운기석과 하동군의 섬진강 모래와 제철 껍데기 같은 자연과 문화를 오감으로 느낄 수 있다.

지상 1층에는 각종 굿즈를 파는 ‘팔도보석 상점’을 마련했다. 이곳에선 서울 대표 캐릭터인 ‘해치’를 비롯해 대전시 꿈돌이 인형과 안동시 하회마을 손수건 등을 판매한다. 옥상에는 지역 관광을 주제로 한 팝업 스토어와 야외 프로그램이 열릴 예정이다. 오전 10시부터 오후 6시까지 매주 화~일요일 운영한다.

시는 앞으로도 서울을 찾은 관광객이 다른 지역으로 자연스럽게 발길을 이어가도록 안테나숍과 같은 관광 교류 거점을 지역 곳곳에 만들 계획이다.

구종원 시 관광체육국장은 “안테나숍은 서울과 지역의 매력을 연결하는 새로운 공간이 될 것”이라며 “관광 교류 거점이 지역 경제 활성화로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.


임태환 기자
2025-09-11
