광진 문화예술 강좌 ‘일상생활 활력소’ [현장 행정]

김경호 구청장, 직접 트로트 열창

나루아트센터 가요교실 찾아 소통
어르신 위한 ‘7080 청춘극장’ 추진

김경호 서울 광진구청장이 지난 8일 자양동 나루아트센터 소공연장에서 열린 가요교실 무대에 올라 수강생들과 대화하고 있다.
광진구 제공


“광진을 향한 나의 사랑은 무조건, 무조건이야.”

지난 8일 마이크를 든 김경호 서울 광진구청장이 트로트 노래 ‘무조건’을 열창하자 나루아트센터 소공연장에는 박수갈채가 쏟아졌다. 운영된 지 17년째를 맞으며 광진구 중장년 여성층의 관심이 높은 가요교실 무대다. 김 구청장은 이날 많은 사람에게 일상의 활력소로 자리잡은 문화예술강좌 활성화 방안을 모색하기 위해 소통투어에 나섰다.

김 구청장은 “노래를 부르면서 일상생활의 활력소를 찾는 여러분이 정말 멋있다”며 “일소일소(一笑一少)라는 말이 있는 것처럼 웃을 때마다 젊어지는 시간이 되기를 바란다”고 했다.

질의응답 시간에는 ‘대기자가 100명이 넘을 정도로 많으니 수업을 더 만들어줬으면 한다’는 요청도 나왔다. 김 구청장은 “나루아트센터 소공연장에는 170명 정도 앉을 수 있지만 새로 문을 연 구청 대강당에는 500명이 앉을 수 있어 노래 교실을 신설하는 방법을 검토해보겠다”고 답했다. 어르신을 위한 무료 영화 상영관 ‘7080 청춘극장’을 구청에서 여는 방법도 추진 중이다. 참가자들은 “리모델링으로 수업이 중단됐던 1년 동안 일상이 너무 지루했었다”며 가요교실에 대한 애정도 드러냈다.

아울러 기존 구청 부지 활용방안, 구의동 동서울종합터미널 리모델링 진척 추이 등 구정 전반에 관한 질문도 나왔다. 김 구청장은 “관련 절차를 밟고 있다”며 “차근차근 다지면서 진행하고 있다. 늦게 가는 듯하지만 어느새 빨리 완성됐다고 느낄 수 있도록 꼼꼼히 챙기겠다”고 했다.

광진문화재단이 운영하는 나루아트센터는 지난해 1년간의 리모델링을 거쳐 지난 7월 재개관했다. 관람 환경 개선을 위해 대공연장 배리어프리 시설을 마련하고 로비를 확장하는 등 전시 공간을 확보했다. 가요교실 수업 장소는 광진문화재단과 협약을 통해 휴관일인 매주 월요일에 마련됐다. 구시설관리공단이 프로그램을 관리하고 광진문화재단이 장비와 장소를 지원하는 방식이다.

서유미 기자
2025-09-12 29면
