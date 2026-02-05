용산구, 진로직업체험지원센터 ‘미래야’ 본격 운영



지난해 서울 용산구 용산공원 장교숙소 5단지에서 개최된 진로·직업 체험 부스. 용산구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 용산구가 청소년의 진로 탐색과 역량 강화를 위해 용산구 진로직업체험지원센터(미래야)를 본격적으로 운영한다.5일 용산구에 따르면, 푸른나무재단이 위탁 운영하는 ‘미래야’는 지역 내 직업 체험 자원과 관내 학교를 잇고, 다양한 현장 경험을 통해 청소년의 진로 탐색을 지원한다.올해 사업은 4개 분야, 총 17개 프로그램으로 구성됐다. 특히 신산업·창업 분야와 매체 기반 교육을 강화해 디지털 세대에 맞는 선진형 진로 교육 체계를 구축하는 데 중점을 뒀다.먼저 초등 전환기 청소년 대상 홀랜드 검사를 포함한 관내 33개 초·중·고교 맞춤형 상담을 실시해, 청소년이 개인별 적성을 파악하고 스스로 진로 방향을 설정할 수 있도록 돕는다. 중학생 대상 현장 직업 체험 프로그램 ‘청진기(청소년 진로 직업 체험의 기적)’는 지역 내외 149개 우수 체험처와 학교를 연계해, 실제 직업 현장 경험과 직업인과의 소통 기회를 제공한다.심화 과정으로는 숙명여대와 연계한 ‘아트 미(美)래야’를 운영한다. 예술 분야에 관심 있는 청소년에게 전문가와 대학생의 지도, 창작물(콘텐츠) 제작 활동을 지원해 구체적인 진로 설계를 돕는다.‘프로젝트: 미래야’에서는 영상 분야 창업 교육과 개인 상표(브랜드) 발표 체험을 운영해 문화예술 역량을 지닌 청소년이 창업 가능성과 진로 확장성을 모색하도록 지원한다.박희영 구청장은 “청소년들이 자신의 진로를 주도적으로 개척해 나갈 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.서유미 기자