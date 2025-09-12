이광일 전남도의회 부의장, 오는 13일 출판기념회 개최

잘린 손가락에서 시작된 의정 철학에 대한 고백



이광일 전남도의회 부의장 출판기념회 웹자보

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이광일 전라남도의회 부의장이 오는 13일 오후 2시, 여수시민회관에서 자신의 저서 『절대로 정치하지 않겠습니다』 출판기념회를 개최한다.이번 출판기념회는 1부 출판기념회와 2부 토크콘서트 형식으로 진행되며 저자의 삶과 정치 철학, 여수지역의 현안을 시민들과 함께 나누는 자리가 될 예정이다.책 『절대로 정치하지 않겠습니다』는 어린 시절 불의의 사고로 손가락 네 마디를 잃었지만, 삶에 대한 의지와 도전을 멈추지 않고 기자와 도의원으로 걸어온 이광일 부의장의 삶과 여수시민을 위한 의정 활동의 기록과 미래 비전을 담고 있다.현재 전라남도의회 부의장인 이광일 부의장은 전남도의회 제9·11·12대 3선 도의원으로 의정활동을 이어가고 있으며 전라남도의회 더불어민주당 원내대표, 전남도의회 예산결산특별위원회 위원장, 민주당 여수시갑지역위원회 사무국장, 광주매일신문 편집국 부국장 등을 역임했다.이 부의장은 “잘린 손가락에서 시작된 진심을 시민과 함께한 의정의 기록으로 담아냈다”며 “시민들이 귀한 걸음으로 함께해 주신다면 여수 미래 발전에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.여수 류지홍 기자