서울시의회, 이동혁 우리은행 차장에 의장 표창 수여

이동혁 차장, 노동문화 발전과 노동정책 기여 공로로 의장상 수상



최호정 서울시의회 의장(왼쪽)과 표창을 수상한 이동혁 우리은행 양평동지점 차장(오른쪽)

김규남 서울시의회 의원(송파1)은 이동혁 우리은행 양평동지점 차장이 노동문화 발전과 노동정책 기여 공로로 24일 서울시의회 의장 표창을 받았다고 밝혔다.표창을 받은 이동혁 우리은행 차장은 우리은행노동조합에서 ‘지역총괄조직부장’, ‘경영개선국장’, ‘경영개선본부장’을 역임하며 노동자의 권익 신장과 노동문화 발전에 크게 이바지한 것으로 알려졌다.특히 서울시, 서울시의회와의 지속적인 협력을 통해 노동정책 수립에 기여함으로써, 노동이 존중받는 사회 구현에 앞장선 것으로 평가받고 있다.이날 표창 수여식에서 최호정 서울시의회 의장은 “노동이 존중받는 서울을 위해 헌신해 온 이동혁 차장의 노고에 감사드린다”며 “서울시의회도 건전한 노사문화 정착과 상생의 노동환경 조성을 위해 노력하겠다”고 축하의 말을 전했다.한편, 서울시의회 의장은 서울시장과 같이 1000만 서울시민을 대표하는 장관급 대우를 받는 선출직 공직자로 의장 표창의 경우 그 위상과 권위가 높다.온라인뉴스팀