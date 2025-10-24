김창식 경기도의원, 국산 화훼 경쟁력 강화로 지속 가능한 산업기반 다질 것



김창식 의원이 10월 24일 영흥수목원 방문자센터 숲향기홀에서 열린 ‘제12회 장미·국화 생생전시회’ 개막식에 참석해 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 농정해양위원회 김창식 부위원장(더불어민주당, 남양주5)은 지난 10월 24일(금) 영흥수목원 방문자센터 숲향기홀에서 열린 ‘제12회 장미·국화 생생전시회’ 개막식에 참석해 경기도 화훼산업의 경쟁력 강화와 국산 품종 보급 확대의 중요성을 강조했다.이번 전시회는 경기도농업기술원이 자체 기술로 육성한 장미와 국화 신품종을 선보이는 자리로, 국내 화훼산업의 기술력과 품종 다양성을 널리 알리기 위해 마련됐다.김창식 부위원장은 축사에서 “최근 화훼산업은 소비 트렌드 변화와 외국산 품종 확산으로 많은 어려움을 겪고 있지만, 오늘 선보이는 경기도 육성 품종들은 우리 기술력과 창의력이 빚어낸 자랑스러운 결실이다. 국산 품종의 가능성과 자긍심을 다시금 확인할 수 있는 의미 있는 행사”라고 말했다.이어 “지난해 본예산 수립 과정에서 농정해양위원회가 신규로 추진한 ‘화훼 육성계통 거점농가 육성사업’이 올해 장미 2개소, 국화 2개소 등 4개 거점농가에서 본격적으로 진행되고 있다. 이 사업은 육성 품종의 안정적 생산 기반을 마련하고 농가의 자생력을 키우는 중요한 밑거름이 되고 있다”라고 설명했다.또한 “내년에는 거점농가를 5개소로 확대해 우수 신품종이 더 빠르게 보급되도록 지원하겠다. 소비자 기호를 반영한 품종 개발과 현장 중심의 보급을 통해 화훼산업이 지속 가능한 미래 산업으로 발전할 수 있도록 도의회가 든든히 뒷받침하겠다”라고 밝혔다.한편, 올해로 12회를 맞이한 ‘장미·국화 생생전시회’는 10월 24일부터 27일까지 영흥수목원에서 열리며, 경기도농업기술원이 육성한 장미 13품종과 국화 20품종 등 다양한 신품종이 전시된다.온라인뉴스팀