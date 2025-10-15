김동연, 캄보디아 파견 해외 봉사단원 34명 ‘조기 귀국’ 결정

서울Pn

통계청 발표 '2020 고령자 통계' 분석

‘2025 경기청년 기후특사단’ 발대식(경기도 제공)


한국인을 대상으로 한 캄보디아 취업 사기 범죄 피해가 급증함에 따라 김동연 경기도지사가 캄보디아에 파견된 해외봉사 단원의 안전을 위한 선제적 조치로 34명 전원에 대한 귀국 조치를 내렸다.

귀국 대상은 경기청년 기후특사단 캄보디아 파견 인원으로, 경기도는 현지에 박근균 국제협역국장을 파견해 16일부터 20일까지 차례대로 귀국할 수 있도록 할 계획이다. 김 지사의 긴급 지사에 따라 박 국장은 15일 저녁 출국할 예정이다.

캄보디아에 체류 중인 ‘경기청년 기후특사단’은 총 34명(만 19세~39세)으로, 지난 11일 캄보디아 캄폿주에서 오는 28일까지 나무심기, 환경개선, 환경인식 캠페인 및 문화교류 등에 나설 계획이었다.

하지만 최근 캄보디아 내 한국인 대상 범죄가 잇따라 발생하면서 우리 외교부가 캄폿주 여행경보를 특별여행주의보(여행경보 2단계, 단기적 긴급 위험이 있는 경우 여행자제-출국 권고)로 올림에 따라 특사단은 파견지역을 변경해 캄퐁스페우에 17명, 시엠립에 17명이 체류하고 있다.

두 지역은 여행경보 1단계 지역으로 캄폿주에 비해 상대적으로 치안이 안정돼있고, 프놈펜 공항에서 가까워 출국이 쉬운 곳으로 알려져 있다.

김동연 지사는 불가피하게 약 2주간 특사단의 해외봉사 활동기간을 단축하긴 하지만 특사단원에게는 불이익이 없어야 한다”며 “국제협력국에 추가 프로그램을 마련할 것”도 지시했다.

2기째인 ‘경기청년 기후특사단’은 캄보디아(34명) 및 라오스(35명)에 파견돼 있다.

안승순 기자
자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr