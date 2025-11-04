달빛·라면·커피… 노원 감성 ‘당현마루’[현장 행정]

‘당현마루’ 찾은 오승록 구청장



오승록(맨 오른쪽) 서울 노원구청장이 지난달 30일 문을 연 당현천 ‘당현마루’에서 전망을 감상하고 있다.

노원구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“날씨 좋은 가을날, 당현마루 라면을 먹기 위해 운동하러 당현천에 오셔도 좋습니다.”오승록 서울 노원구청장이 지난달 30일 당현천 당현마루 개장식에서 “1년 동안 기다린 멋진 공간이 드디어 문을 열었다”며 이같이 말했다. 서울성서대 인근 당현천 바닥분수 광장에 마련된 당현마루는 전망대와 카페를 갖춘 쉼터다. 아파트 단지 사이를 흘러 일년 내내 산책하는 사람들이 붐비는 당현천에 마련된 새로운 랜드마크다.2010년 생태하천으로 복원된 당현천은 산책로와 자전거도로가 정비돼 있어 휴식과 문화가 있는 여가 공간으로 자리매김했다. 오 구청장은 “노원에 있는 4개 하천 중에서 가장 유동인구가 많은 곳인 당현천은 슬리퍼, 반바지 차림으로 산책할 수 있는 최적의 조건”이라며 “커피 마시며 대화 나눌 공간까지 마련했다”고 했다.초승달 모양을 본뜬 교량 ‘달빛 브릿지’는 당현천을 걷는 재미를 한층 높였다. 2층 높이 전망대에서는 당현천 ‘물멍’과 함께 불암산 절경도 조망할 수 있다. 테이크아웃 공공카페 ‘해피박스’와 한 그릇에 3500원의 라면존도 운영한다. 미디어 글라스는 미디어아트로 볼거리를 제공하고 필요시 재난, 기상 상황 등 주민 알림판 역할을 한다. 2023년 수변활력거점 공모사업에 선정된 당현마루는 시비 35억원, 구비 3억원의 예산이 투입됐다.당현천에서는 오는 16일까지 공공미술 빛조각축제 ‘노원달빛산책’도 열린다. 국내외 18팀 아티스트의 작품 30여점이 당현천의 낮과 밤을 가득 채운다. 지난해엔 122만명이 다녀간 노원구 대표 축제다. 당현1교 인근 매력정원은 아스타, 국화 등의 가을철 화초로 산책로를 꾸몄다.개장식에는 오세훈 서울시장과 주민 등 500여명이 참석했다. 오 시장은 “물이 건강하게 흐를 때 시민들이 활력있는 일상을 누릴 수 있다”며 “한강과 지천마다 감성을 입혀 시민들이 머물고 싶은 공간으로 정성껏 바꿔 나가겠다”고 말했다.노원구는 올해 초 중랑천과 당현천의 합류부의 수변 감성 쉼터 ‘두물마루’에 이어 당현마루 등 수변 감성 쉼터를 늘려가고 있다. 내년 3월 우이마루, 6월 경춘철교 전망대 등을 추진하고 있다. 오 구청장은 “내년이 되면 25개 자치구에서 가장 많은 4개의 수변 감성 쉼터를 보유하게 된다”며 “그간의 노하우를 바탕으로 감성적인 쉼과 소통의 공간을 만들어 가겠다”고 했다.﻿서유미 기자