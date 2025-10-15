GH, 6개 산단 장기 미매각 18필지 ‘파격’ 공급···분양가 15% 할인·납부 5년 연장



경기주택도시공사 청사 전경

경기주택도시공사(GH)는 오랫동안 팔리지 않고 있는 6개 산업단지 내 지원시설용지 및 주차장용지 18필지를 대상으로 판매촉진 방안을 적용해 공급한다고 15일 밝혔다.GH가 지난 9월 발표한 ‘3차 판매촉진책’의 후속 조치로, 직전 공급 예정가격 대비 15% 할인과 할부이자 면제, 선납할인 시행, 계약금 비율 완화(10%→5%), 납부 기한 연장(2년→5년) 등의 혜택을 적용한다.총공급 예정 금액은 약 140억 원으로 ▲파주선유 9필지(약 55억 원) ▲파주월롱 1필지(약 10억 원) ▲파주당동 1필지(약 2억 원) ▲안성원곡 1필지(약 1억 원) ▲평택오성 5필지(약 56억 원) ▲장안첨단 1필지(약 13억 원) 등이다.GH는 판매 조건 완화를 통해 미매각 용지의 신속한 공급을 유도하고, 산업단지 활성화 및 지역경제 회복, 산업기반 확충에 기여할 수 있을 것으로 기대한다.안승순 기자