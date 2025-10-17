남궁역 서울시의원 “서울시립도서관(동대문), 철저한 재심 준비로 차질없이 추진해야”

전농동 레미안크레시티 입주민과 간담회 개최, 주민 의견 청취

서울시의회 현장민원과·서울시 문화시설과 함께 주민 대상 사업 설명

7월 서울시 투자심사 보류 후 10월 재심사

“주민 의견 반영한 철저한 준비 필요”



지난 16일 전농동 레미안크레시티 입주자대표 등과 함께 ‘서울시립도서관(동대문) 건립사업’ 추진 관련 간담회를 개최한 남궁역 의원

서울시의회 남궁역 의원(국민의힘, 동대문3)은 지난 16일 전농동 레미안크레시티 입주자대표 등과 함께 ‘서울시립도서관(동대문) 건립사업’ 추진 관련 간담회를 개최하고, 서울시의회 현장민원과 및 서울시 문화시설과 관계자들과 함께 사업 추진 현황과 향후 계획을 주민들에게 공유했다.해당 사업은 지난 2025년 7월 서울시 투자심사에서 보류 결정을 받았으며, 보완계획을 반영한 재심사가 10월 24일 제6차 투자심사에서 진행될 예정이다. 서울시는 평생교육 및 문화·체육 기능 강화, 주민이용 효율성 제고를 위한 계획 보완을 완료한 상태다.서울시는 당초 도서관 중심의 설계에서 벗어나 50+캠퍼스, 서울시민대학, 시립 서울형키즈카페, 복합체육시설 등이 결합된 ‘도서관+복합문화공간’으로 변경해 재심사를 준비하고 있다.서울시는 이번 재심사를 통과할 경우, 이후 실시설계와 각종 인허가 절차를 거쳐 2026년 착공, 2030년 준공을 목표로 사업을 본격 추진할 예정이다.남궁 의원은 “서울시립도서관(동대문)은 단순한 도서관이 아니라, 시민의 학습과 여가, 체육이 어우러지는 복합문화체육공간으로 조성되어야 한다”라며 “7월 투자심사 보류는 안타까운 일이나, 재심에서는 반드시 통과돼 사업이 차질 없이 추진되기를 바란다”고 강조했다.이어 남궁 의원은 “주민들이 오랫동안 기다려온 사업인 만큼, 서울시와 시의회가 함께 협력하여 지역주민이 실질적으로 체감할 수 있는 생활밀착형 복합공간으로 조성되도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀