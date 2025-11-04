양천 공동주택 주차장 384면 늘린다

서울Pn

목동5·12·13단지 등 3곳에 신설

단지 내 유휴 공간에 주차장 조성
최대 200면까지 사업비 80% 지원
올해까지 누적 688면 주차장 확보

지난달 조성된 서울 양천구 목동13단지 옥외주차장.
양천구 제공


서울 양천구는 ‘2025년 공동주택 지원사업’을 추진해 총 384면의 옥외주차장을 새롭게 조성한다고 3일 밝혔다. 주차 공간 부족으로 불편을 겪는 공동주택 단지가 대상이다.

구는 단지 내 유휴 공간을 활용해 주차장을 마련한다. 토지 매입 부담이 없어 일반적인 주차장 조성비의 100분의1 수준의 예산으로 빠르게 주차면을 확보할 수 있다는 장점이 있다. 이를 통해 입주민의 주차 불편을 줄이는 것은 물론, 불법 주정차로 인한 교통사고 위험을 낮추고 소방차 등 긴급차량의 진입 여건을 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

앞서 구는 지난해 ‘공동주택 지원 조례’를 개정해 옥외주차장 증설 지원의 법적 근거를 마련했다. 단지당 최대 200면까지 사업비의 80%를 지원한다. 지원 대상은 20가구 이상 공동주택 가운데 주민 3분의2 이상이 동의한 단지로, 심의와 현장 확인을 거쳐 주차장 확충의 타당성이 있는 곳을 선정한다.

올해 선정 단지는 ▲목동5단지(103면) ▲목동12단지(133면) ▲목동13단지(148면) 등 총 3곳이며, 이 중 목동13단지는 지난달 공사를 완료했다. 목동5단지는 다음 달 준공 예정이며, 목동12단지는 사업비 교부가 완료돼 착공을 앞두고 있다.

총사업비는 약 11억 5000만원이며, 구는 이 중 약 7억 9000만원을 지원했다. 주민 참여를 높이기 위해 ‘찾아가는 현장설명회’를 7차례 운영해 사업 이해도를 높였고, 이 결과 지난해보다 주차면 수가 27% 증가하는 성과를 거뒀다.

한편 구는 지난해에도 목동3·4·6·11단지, 신정이펜하우스3단지 등 총 5개 단지를 지원해 모두 304면을 조성한 바 있다. 올해까지 포함해 누적 688면의 주차공간을 확보한다.

이기재 양천구청장은 “이번 사업이 공동주택 단지의 만성적인 주차난을 해소하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 주민 불편을 줄이고 안전하고 쾌적한 주거환경을 조성하기 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 밝혔다.

유규상 기자
2025-11-04 25면
