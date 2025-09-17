고은정 경기도의원, 2025년 경기도 장애인 취업박람회 참석



고은정 의원(경제노동위원장)이 16일 고양국제꽃박람회장에서 열린 ‘2025 경기도 장애인 취업박람회’ 에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



고은정 위원장이 ‘2025 경기도 장애인 취업박람회’ 공동 개막식 현장을 둘러보고 관계자 설명을 듣고 있다. (사진=경기도의회)



고은정 위원장이 ‘2025 경기도 장애인 취업박람회’ 공동 개막식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 16일(화)고양국제꽃박람회장에서 열린 ‘2025 경기도 장애인 취업박람회’ 공동 개막식에 참석해 장애인 일자리 확대의 중요성과 경기 남북부의 균형 있는 접근 필요성을 강조했다.고은정 위원장은 “장애인, 비장애인을 막론하고 최고의 복지는 자립을 가능하게 하는 안정적인 일자리”라며, “그동안 장애인 취업박람회를 경기 남부 중심으로 개최하다 보니, 북부 장애인들은 참여 자체가 어려운 구조였다”라고 밝혔다. 이어 “이번 박람회는 2019년 시작된 이래 처음으로 경기 북부에서 개최된 행사로 그 의미가 매우 크다”라고 전했다.또한, 고은정 위원장은 “지리적 제약뿐만 아니라, 이동권 문제 등으로 남부에서 열리는 박람회에 참석하지 못했던 북부 장애인 구직자들에게 이번 행사는 그 자체로 기회가 된다”라며, “앞으로도 북부와 남부 어디에서나 동등하게 참여할 수 있는 장애인 일자리 정책이 되도록 해야 한다”라고 강조했다.특히, 고은정 위원장은 “장애인에게 더 많은 일자리 기회를 제공하는 일은 곧 모두가 존중받는 사회를 만들어가는 사회적 가치의 실천이다”라고 강조하며, “이번 북부 개최가 단발성에 그치지 않고, 지속 가능한 제도로 정착될 수 있도록 정례화 기반도 함께 마련해야 한다”라고 밝혔다.끝으로, 고은정 위원장은 “경기도의회 경제노동위원회 역시 장애인 일자리 정책이 지역과 계층을 막론하고 누구에게나 다가갈 수 있도록 예산과 제도적 뒷받침에 최선을 다하겠다”라고 덧붙였다.한편, 이번 박람회는 경기도가 주최하고, 경기도일자리재단, 경기복지재단, 한국장애인고용공단 경기지역본부와 경기북부지사가 주관했으며, 구인기업 78개 사(온라인 38개 기업 포함)와 구직자 600여 명이 참여했다. 현장에서는 면접, 직업 체험, 정책홍보 등 다양한 프로그램을 통해 장애인의 실질적인 취업 기회를 넓히는 장이 되었다.온라인뉴스팀