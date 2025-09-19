서울Pn

검색

금천, 상습정체 G밸리 교통체계 개선

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

문화예술인·주민 소통하는 강동 ‘문전성시’

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

사회적경제, 일상에 스며드는 강남

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

자연·예술 어우러진 문화정원 축제…도심 속 구로G

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

25일까지 성매매 추방주간… 다양한 참여 프로그램 진행

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
여성가족부가 19일부터 오는 25일까지 ‘2025년 성매매 추방주간’을 맞아 다양한 행사를 연다. 올해 주제는 ‘존중이 빛나는 사회, 성매매 없는 안전한 일상’이다.

18일 여가부에 따르면 성매매 추방주간은 2015년부터 매년 9월 같은 기간에 운영돼 왔다. 여가부는 올해도 국민 참여 프로그램을 확대해 성매매의 불법성과 폭력성에 대한 사회적 공감대를 확산시킬 계획이다.

우선 19일에는 만화영화 ‘평가와 거래의 대상이 아닌, 존엄의 주체로’와 현장 활동가 3인이 참여한 영상 ‘성매매 방지, 변화의 길을 말하다’를 공개한다. 성매매 추방주간 공식 누리집에서 볼 수 있다.

국민 참여형 온라인 캠페인 ‘그 말 대신’도 눈길을 끈다. 성매매 피해자에게 상처가 될 수 있는 폭력적 표현을 공감과 지지의 문장으로 바꿔 보는 프로그램으로, 참여자들이 만든 문장 가운데 50개를 선정해 카드 뉴스로 제작·공개한다.

확장가상세계(메타버스)도 활용된다. 메타버스 공간 ‘성 착취 없는 존중 빛 마을’에서는 아바타를 활용해 성 착취 예방과 피해 지원에 대한 정보를 얻을 수 있다.

원민경 여가부 장관은 “성매매 방지에 대한 국민의 관심과 참여는 다른 여성 폭력을 예방하는 데도 긍정적 영향을 미친다”며 “성매매 근절과 인권 존중 사회를 위해 계속 노력하겠다”고 밝혔다.


세종 이현정 기자
2025-09-19 19면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

▼ 이 기사의 관련기사

국정 현안 토론장 된 ‘생중계 국무회의’… 장관·공무원들 초긴장
농진청 ‘플투’ 뮤비 패러디, 농식품부는 소다팝 챌린지… ‘밈’ 입은 정책 홍보로 후
공공데이터, AI 친화적 개편… 혁신 창출 기대

퍼블릭IN 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

장애인 일자리 年 1만 2000개… “서울 위한 투

市 ‘장애인 일상 활력’ 5개년 계획

광진구, 3년 연속 ‘청년친화헌정대상 소통대상’ 수

청년들의 목소리를 정책에 꾸준히 반영한 소통행정

서대문구, 6년 연속 청년친화헌정대상 수상…“전국

노원구, 추석맞이 고흥 직거래장터·전남 직거래장터

합리적인 가격에 산지 농축수산물 직송 귀농·귀촌 상담, 전통문화 체험, 시식행사까지

채용 정보더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr