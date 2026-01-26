국제기구 인재정보시스템 구축… 부총리도 호평한 ‘적극 행정’[공직人스타]

박수영 재정경제부 주무관



박수영 재정경제부 국제기구과 주무관

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“국제금융기구 인재정보등록시스템을 발판 삼아 더 많은 한국인이 국제기구로 진출해 세계 무대에서 꿈을 펼쳤으면 좋겠습니다.”박수영(48·6급) 재정경제부 국제기구과 주무관은 지난해 11월 문을 연 국제금융기구 인재정보등록시스템을 “국제금융기구에 관심 있는 누구나 자기 경력과 전문 분야 등을 등록하면 맞춤형 채용 정보를 문자나 이메일로 받을 수 있는 플랫폼”이라고 소개했다. 박 주무관은 이 시스템을 구축해 국제통화기금(IMF) 등 국제금융기구 입사 문턱을 낮추는 데 공을 세웠다.한국은 세계 경제적 위상에 비해 한국인이 국제금융기구에 채용되는 비율이 저조하다는 지적을 오래전부터 받아왔다. 박 주무관은 “막상 국제기구에 우수 인재를 추천하려 해도 참고할 만한 인재 데이터가 충분하지 않았다”며 “이러한 갈증이 개발금융국 내에서 ‘자체 인재풀’을 구축하자는 논의로 이어졌다”고 설명했다.박 주무관은 구상에 머물던 인재풀을 실제로 구현하는 역할을 맡았다. 그는 “복무·교육·예결산 등 통상 주무관이 맡는 업무와는 전혀 다른 영역이라 처음엔 막막했다”면서도 “과장의 권유와 응원에 힘입어 ‘일단 하나씩 해보자’는 마음으로 뛰어들었다”고 돌이켰다.과정은 순탄치 않았다. 사업 예산조차 제대로 편성되지 않았다. 하지만 ‘하루라도 빨리 구축해야 데이터가 더 많이 쌓인다’는 생각으로 용역 계약부터 DB 구축, 홍보까지 전 과정을 6개월 만에 마무리했다.박 주무관의 이런 적극 행정은 구윤철 부총리 겸 재경부 장관의 귀에도 들어갔다. 구 부총리는 ‘소소하지만 확실한 적극 행정(소확행)’ 2호로 박 주무관을 선정했다.세종 한지은 기자