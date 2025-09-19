서울Pn

검색

“여의도~뚝섬 서울 야경 즐기며 ‘낭만 퇴근’ 꿈

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 캠퍼스타운 대학 13곳 선정…2030년까

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 10억 투입해 ‘어린이 통학로 안전사업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

가축 경매도 스마트폰으로…논산·계룡 스마트 가축경매시장 개소

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기
스마트 경매 시스템·관리 설비 구축



충남 논산 가축시장에서 스마트폰으로 전자경매가 가능해졌다. 농가가 시장에 직접 오지 않더라도 스마트폰을 활용해 경매에 참여할 수 있다.

충남도는 19일 논산시 부적면에서 ‘논산·계룡축협 스마트 가축경매시장’ 준공식을 개최했다.

준공한 스마트 가축경매시장은 도비와 시비, 자부담 등 40억원을 투입해 논산시 부적면 2만 9933㎡ 용지에 건축면적 2990㎡ 2동으로 조성했다. 계류 규모는 큰 소 100두와 송아지 364두 등 464두다.

스마트 경매 시스템과 관리 설비를 구축해 가축 유통 과정 효율성을 높였다.

스마트 경매 시스템은 출하 한우 정보를 확인은 물론, 경매 참여까지 스마트폰으로 가능하다. 경매 실황을 스마트폰으로 중계, 농가와 매수인 모두 가축시장에 가지 않고 집에서도 경매에 참여할 수 있다.

도는 공주와 예산에 이어 세 번째 스마트 가축경매시장을 확보했다.

도 관계자는 “이번 가축경매시장은 단순한 시설을 넘어 지역 축산업 지속 가능 발전과 현대화를 위한 전환점이 될 것”이라며 “축산 유통 혁신과 농가 소득 증대를 위해 노력하겠다”고 말했다.

홍성 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“작은 제안이 모여 행복한 도시로”… 변화 만드는

안암동 찾은 이승로 구청장

‘중랑실내놀이터’ 3만명 웃음꽃 피었다

올해 누적 이용자 3만 8122명 4곳 운영… 연내 7곳으로 확대

강서, 2025 한국문화가치 ‘대상’ 받았다

‘허준축제’ 행사 등 호평 받아

中 시장서 활로 찾는 강남… ‘무역사절단’ 출격

베이징·상하이서 중기 수출 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr