서울Pn

검색

“여의도~뚝섬 서울 야경 즐기며 ‘낭만 퇴근’ 꿈

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

서울시, 캠퍼스타운 대학 13곳 선정…2030년까

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

우이신설 연장선 실시설계 착수… 서울 동북권 교통

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

용산구, 10억 투입해 ‘어린이 통학로 안전사업’

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

국중범 경기도의원 “성남 원도심 지역난방 열원 확보… 김동연 지사 결단 촉구”

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

국중범 의원이 19일 제386회 임시회 본회의에서 5분 자유발언을 하고 있다. (사진=경기도의회)


경기도의회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)이 성남 원도심 지역난방 공급을 위한 열원 부지 확보를 강력히 촉구했다. 국 의원은 19일 열린 제386회 임시회 제4차 본회의 5분 자유발언에서 “개발제한구역 일부 해제 없이는 원도심의 에너지 복지 격차를 해소할 수 없다”며 김동연 경기도지사의 결단을 요구했다.

국중범 의원은 “성남 원도심은 1960년대 철거민 이주 정책으로 형성된 지역으로 기반시설 부족과 주택 노후화 문제가 심각하다”며 “2000년대 이후 재개발·재건축 사업이 활발히 진행되면서 지역난방 수요가 급격히 증가했지만 열원 부족으로 신규 단지의 공급계획조차 확정되지 못하고 있다”고 지적했다.

특히 국 의원은 “향후 5만 세대 이상이 추가로 들어설 예정임에도 불구하고, 열원 부족으로 인해 은행주공아파트 재건축, 중2·중4·상대원2·신흥1·수진1구역 등은 공급계획조차 확정되지 못한 상태”라며 “성남시 전체 지역난방 보급률은 62.7%에 그치고, 특히 중원구와 수정구는 30%에도 미치지 못해 에너지 복지 격차가 심각하다”고 강조했다.

이어 국 의원은 “중원구는 성남시에서 면적은 가장 좁지만 인구 밀도가 가장 높은 지역임에도 불구하고 원도심 대부분이 개발제한구역으로 묶여 있어 열원 부지 확보가 매우 어렵다”며 “따라서 개발제한구역 일부 해제를 통한 열원 확보가 불가피하다”고 덧붙였다.

그는 또 집단에너지의 환경적 효과도 부각했다. 국 의원은 “집단에너지 공급은 개별난방보다 에너지 사용량과 온실가스 배출을 각각 20% 줄이고, 대기오염물질도 24% 저감할 수 있다”며 “향후 수소 혼합연료를 활용하면 LNG 대비 탄소 배출을 17% 이상 줄일 수 있어 친환경 전환과 지속가능한 도시 건설의 핵심 과제”라고 설명했다.

끝으로 국중범 의원은 “성남 원도심 지역난방 열원 부지 확보는 45만 원도심 주민의 오랜 숙원이자 도시 균형발전을 위해 반드시 해결해야 할 과제”라며 “분당·판교와의 양극화 문제를 해소하고 변화하는 주거 구조에 대응하기 위해 지사님의 신속하고 과감한 결단을 촉구한다”고 말했다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“작은 제안이 모여 행복한 도시로”… 변화 만드는

안암동 찾은 이승로 구청장

‘중랑실내놀이터’ 3만명 웃음꽃 피었다

올해 누적 이용자 3만 8122명 4곳 운영… 연내 7곳으로 확대

강서, 2025 한국문화가치 ‘대상’ 받았다

‘허준축제’ 행사 등 호평 받아

中 시장서 활로 찾는 강남… ‘무역사절단’ 출격

베이징·상하이서 중기 수출 지원

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr