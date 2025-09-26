박상혁 서울시의회 교육위원장, 덜위치칼리지서울영국학교 방문··· 글로벌 교육 현장 소통 강화

서울Pn

덜위치칼리지서울영국학교 방문해 IB 교육 운영현황 공유 및 협력방안 모색
IB 프로그램 참관 및 학생들과 열린 대화 통해 미래교육 방향성 논의


  •
지난 23일 덜위치칼리지서울영국학교를 방문해 인사말을 하는 박상혁 위원장


서울시의회 교육위원회 박상혁 위원장(서초1, 국민의힘)은 지난 23일 서초구 소재 덜위치칼리지서울영국학교(교장 앨리슨 더비셔)를 방문해 IB 프로그램 운영 현황을 살펴보고, 서울시 교육의 국제화 및 IB 프로그램 활성화를 위한 협력 방안을 함께 논의했다.

IB(International Baccalaureate) 프로그램은 개념 이해 및 탐구학습 활동을 통해 학생의 자기주도적 성장을 추구하는 국제인증 교육 프로그램으로, 이번 방문에는 교육위원회 위원 중 평소 IB 프로그램 운영과 글로벌 교육에 많은 관심을 가져온 이효원 의원과 이희원 의원이 함께했다.

덜위치칼리지서울영국학교는 2010년 개교한 영국계 외국인학교로, 유치원부터 IB 월드인증을 받은 고등학교까지 전 과정을 운영하면서 다양한 국적의 재학생들이 국제적 인재로 성장하도록 돕는 동시에 인근 한국학교와의 교류 및 봉사활동 등 지역사회 활동도 활발히 전개하고 있다.


  •
지난 23일 덜위치칼리지서울영국학교를 방문해 참석자들과 기념사진을 찍는 박상혁 위원장


이날 방문에서 박 위원장은 덜위치서울영국학교 관계자로부터 IB 프로그램의 운영 현황, 학생들의 학업 성취도 및 대학 진학 성과에 대한 상세한 현황을 청취하고, 실제 IB 프로그램 수업 현장을 참관하며 서울 교육환경과의 조화로운 공존 방안을 모색했다.

박 위원장은 “덜위치서울영국학교가 보여준 혁신적인 IB 교육 방식과 지역사회 공헌 활동은 서울교육 국제화의 모범사례가 될 것”이라며 “IB 교육 철학이 학생 중심의 자기 주도 학습을 강조하는 서울 교육의 방향성과 일치하며, 이는 우리 아이들의 미래 역량 강화에 크게 기여할 것”이라고 밝혔다.

이어 박 위원장은 “서울시에서도 IB 프로그램 도입에 관심을 가지고 인증을 준비하는 학교들이 늘어나고 있는 만큼, 이 학교들이 덜위치서울영국학교의 경험과 노하우를 공유할 수 있도록 긴밀한 협력방안을 마련해 나가겠다”고 덧붙였다.

온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved.
