안양시, 올해 전기버스 21대 추가 보급…올해 말까지 친환경버스 보급률 ‘80%’



안양시 전기 시내버스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기 안양시는 친환경 교통수단 확산과 대기환경 개선을 위해 올해 전기버스를 추가로 보급한다고 24일 밝혔다.안양시는 당초 기후에너지환경부(환경부)에 올해 전기버스 보급을 위해 120대 규모의 예산을 신청했으나, 11대분의 국비 7억7,000만 원이 확정된 바 있다.그러나 시가 지속적인 예산 확보 노력을 기울인 결과, 최근 전기버스 21대분의 국비인 14억7,000만 원을 추가로 배정받았다.안양시는 이번 추가 보급을 포함해 2020년부터 5년간 전기버스 277대에 국비와 시 예산을 포함해 약 300억 원을 투입했다.전기버스는 기존 경유 버스 대비 오염물질이 발생하지 않는 무공해 차량으로, 대기환경 개선과 온실가스 감축 효과가 크다.시는 국비·시비에 대당 최대 2억 원의 저상버스 보조금을 지원해 연말까지 관내 전체 버스 중 친환경(전기·CNG) 버스의 보급률을 80%까지 끌어올릴 계획이다.최대호 안양시장은 “이번 전기버스 추가 보급은 생활 속에서 시민이 체감할 수 있는 대기환경 개선 및 대중교통 활성화에 크게 기여할 것”이라며 “앞으로도 친환경 교통수단 보급 확대를 위해 최선을 다하겠다”라고 말했다.안승순 기자