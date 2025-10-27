박재용 경기도의원, ‘기회의 창 너머, 장애인 기회소득 특별 전시회’ 참석



박재용 의원이 24일 수원시 아비뉴프랑 광교에서 열린 ‘기회의 창 너머, 장애인 기회소득 특별 전시회’ 개막식 기념행사 프로그램에 참여하고 있다. (사진=경기도의회)



박재용 의원이 ‘기회의 창 너머, 장애인 기회소득 특별 전시회’ 개막식 기념행사에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)

경기도의회 보건복지위원회 박재용 의원(더불어민주당, 비례)은 24일(금) 수원시 아비뉴프랑 광교에서 열린 ‘기회의 창 너머, 장애인 기회소득 특별 전시회’ 개막식에 참석해 전시물을 둘러보고, 기념행사에서 축사를 전했다.이번 전시회는 경기도와 경기도장애인복지종합지원센터가 주최·주관한 행사로, ‘장애인 기회소득’ 정책의 성과를 도민과 공유하고 장애인 당사자의 삶의 변화를 예술과 스토리로 표현한 참여형 전시회다.행사에서는 장애 예술인 공연, 기회소득 참여자의 이야기 전시, 체험형 전시 등 도민이 함께 공감할 수 있는 다양한 프로그램이 진행됐다.박재용 의원은 축사를 통해 “경기도 장애인 기회소득 지원조례를 대표발의한 이후, 현장에서 이 제도를 꾸준히 이어오신 집행부와 관계자분들께 깊이 감사드린다”며 “장애인 기회소득이 장애인의 일상 속에서 작지만 확실한 변화를 만들어내고, 삶의 가치를 높이는 든든한 제도로 자리 잡기를 바란다”고 말했다.이어 박 의원은 “기회소득은 단순한 재정지원이 아니라, 누구나 스스로의 삶을 주체적으로 설계할 수 있도록 돕는 제도”라며 “앞으로도 경기도의 포용복지가 장애인의 자립과 참여로 이어질 수 있도록 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.한편, 장애인 기회소득 제도는 박 의원이 2023년 대표발의한 「경기도 장애인 기회소득 지원 조례」를 근거로 추진되고 있으며, 경제활동이 어려운 중증장애인에게 일정 금액의 기회소득을 지원해 사회참여와 자립을 촉진하는 경기도의 대표 복지정책으로 참여자들의 만족도와 사회활동 참여율이 향상되는 등 실질적인 성과를 거두고 있다.온라인뉴스팀