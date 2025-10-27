김길영 서울시의회 도시계획균형위원장 “지속가능한 미래를 만들고 있는 디자인의 힘 느껴”

서울디자인어워드 2025 참석

디자인어워드, 전 세계 74개국 941개 작품 참가, 6년 만에 작품 수 12.5배 증가

“스마트 시티 넘어 소프트 시티로, 사람의 삶의 질 높이는 도시 디자인 계획 필요”

“지속가능한 도시 만들기, 미래 세대를 위한 우리의 미션”



지난 24일 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 개최된 ‘서울디자인어워드 2025’ 시상식에 참석해 축사하는 김길영 위원장

서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 24일 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 개최된 ‘서울디자인어워드 2025’ 시상식에 참석해 축사를 전하고, 수상자들을 격려했다.‘서울디자인어워드’는 지속가능한 디자인 분야의 세계적인 국제 어워드로, 올해 ‘지속가능한 삶을 위한 디자인’을 주제로 전 세계 74개국 941개 작품이 참가했다. 2019년 첫 회 75개 출품작으로 시작하여 6년 만에 12.5배 성장하며 명실상부한 글로벌 어워드로 자리매김했다.이날 시상식에는 김길영 위원장을 비롯해 차강희 서울디자인재단 대표이사, 프라디윰나 브야스 심사위원장을 포함한 13명의 국제 심사위원, 12개국 수상자, 주한 각국 대사 등 1000여 명이 참석했다.김 위원장은 축사를 통해 “오세훈 서울시장님과 서울시의 각별한 관심과 지원, 차강희 서울디자인재단 대표이사님과 임직원 여러분의 노고에 감사드린다”며 “전 세계 74개국 941개 작품이 참가한 이번 어워드는 6년 만에 출품작이 12.5배 성장하는 등, 국경을 넘어 지속가능성을 향한 공동의 비전을 공유하고 있음을 보여준다”고 밝혔다.특히 김 위원장은 도시계획균형위원장으로서 지속가능한 도시에 대한 견해를 피력했고 “도시계획에 있어 지속가능성은 사회적·경제적·환경적 측면을 모두 고려하는 것”이라며 “이를 실현하기 위한 방향으로 예전에는 기술과 하드웨어 중심의 ‘스마트 시티(Smart City)’를 강조했다면, 이제는 인간 중심의 ‘소프트 시티(Soft City)’를 지향하고 있다”고 설명했다.이어 “결국 사람의 삶의 질을 높이는 도시를 만들어야 한다는 것이 현재의 트렌드”라며 “이러한 지속가능한 도시를 만들어가는 것이 미래 세대를 포함한 모두를 위한 우리의 미션”이라고 강조했다.끝으로 김 위원장은 “서울디자인어워드 2025의 작품들을 보며 지속가능한 미래를 만들고 있는 디자인의 힘을 배우고 느끼게 되었다”며 “오늘 수상자들과 디자인어워드의 성공적인 마무리에 노력해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며, 즐거운 시간이 되시길 바란다”라고 축사를 마무리했다.온라인뉴스팀