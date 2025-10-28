서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

코리아 그랜드 페스티벌 서울상품권 17% 할인

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

도봉, 지역 인재 키우는 장학금 지원 척척

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

광진, 동서울터미널 불법 노점 정비 착착

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

청소년 진로 탐색… 마포 학교·가정·지역이 함께

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

‘110년 역사’ 목포역, 대형 역사 재탄생

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

목포~보성선 개통으로 활기 기대

지난 1913년 호남선 시종착역으로 개통된 전남 목포역이 110년 만에 최신 현대 시설을 갖춘 새 역사로 다시 태어난다.

한국철도공사(코레일)와 목포시는 목포역 신축사업이 1978년 재건립된 역사를 철거하고 선로 위에 2~3층 규모의 역사로 건축하는 대형 프로젝트라고 27일 밝혔다. 내년 착공해서 2028년 완공이 목표이며, 총사업비는 490억원이다.

신축 면적은 4231m²로 기존 2404m²보다 76%가 확대된다. 맞이방을 비롯한 각종 편의시설과 상업공간, 교통약자를 배려한 공간이 설계에 반영됐다. 또 승강장 선로를 6개에서 8개로 늘리고 최첨단 통합정비고 등 철도시설 개선이 동시에 추진된다.

목포시는 서남권 철도 교통의 중심지로 거듭나기 위해 역사 신축과 철도시설 재배치를 연계한 체계적 역세권 개발 기본계획을 수립하고, 국토교통부 등 관계기관과 협력해 ﻿발전 방안을 모색한다.

특히 지난달 27일 목포~보성선이 개통됨에 따라 목포~부산 이동시간은 6시간대에서 4시간 40분으로 줄었다. ﻿2030년 고속전철화 사업이 마무리되면 2시간 20분대에 갈 수 있다.


목포 임형주 기자
2025-10-28 26면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr