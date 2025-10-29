서울Pn

검색
지역별 뉴스 선택

서울 내년 예산안 51조 5060억… ‘동행·안전

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

5000가족 유아차 밀고 서울 도심 달린다…내달

통계청 발표 ‘2020 고령자 통계’ 분석

성동구, ‘성공버스’ 노선 4개로 확대…성동 전역

평균 27.9년… 부처별 최대 13년 11개월차 행복도시건설청 17년 4개월로 가장 빨라 세종시 평균 17.6년… 전남은 28.3년 걸려

강서 안양천 진입 경사로로 편히 걸어요

공사 관계자들 “한밤 파쇄석 500t 운반” 스카이칠십이 “금시초문, 말도 안 된다” 인천공항공사 “사실 확인 땐 법적 조치”

25년 역사 ‘경남과학대전’ 31일 개막

기사 읽어주기
다시듣기
폰트 확대 폰트 축소 프린트하기

새달 2일까지 로봇랜드 광장서

‘2025 경남과학대전’이 오는 31일부터 다음달 2일까지 창원 마산합포구 로봇랜드 앞 광장에서 열린다.

경남도는 경남테크노파크와 주최하는 이 행사가 ‘상상력과 과학, AI와 로봇이 함께하는 2025 경남과학대전’을 슬로건으로 단순 관람을 넘어 도민이 직접 참여하는 체험형 과학축제로 기획했다고 28일 밝혔다.

올해 과학대전은 2005년부터 열리던 창원컨벤션센터를 떠나 로봇산업 거점인 로봇랜드로 장소를 옮겼다. 경남의 핵심 미래 산업과 과학 축제를 결합해 산업·교육·문화가 함께 어우러지는 공간으로 만든다는 취지다. 행사장은 ▲인공지능(AI)·로봇존 ▲융합과학존 ▲상상과학존 ▲사이언스 스테이지존 ▲사이언스 플레이존 등 5개 테마존으로 구성된다.

AI·로봇존에서는 경남 로봇 기업이 개발한 휴머노이드·4족 보행 로봇을 직접 만나고, 로봇팔 조작 등 첨단 기술 체험이 가능하다. 융합과학존에서는 증강현실(AR)과 메타버스 기반 실감형 콘텐츠를 통해 가상과 현실이 결합한 체험을 제공한다. ﻿


창원 이창언 기자
2025-10-29 21면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
페이스북 트위터 밴드 블로그

지방자치 최신 기사

Ưȸ⵵ȸ

Leaders Today

“지구촌 청년 행동 약속, 은평서 결실”[현장 행정

IFWY 폐막식에 선 김미경 구청장 5개월 대장정… ‘은평선언문’ 채택 “미래 변화 꾸준히 노력하자” 당부

‘전국 1위 혁신 정책’ 관악구, 국무총리 표창

광진구, 꿈과 열정이 빛나는 ‘광진 청소년 페스티벌

종로 공동 패션브랜드 ‘일루셀’ 가을 신제품 출시

“봉제 업체 일감 연결…역량 강화”

츮 ڶŸ Ÿ&

정책브리핑

더보기

자료 제공 : 정책브리핑 korea.kr