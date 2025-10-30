최호정 서울시의회 의장, 상하이인대 대표단 접견··· 한중 지방의회 교류 강화

서울Pn

서울 내년 예산안 51조 5060억… '동행·안전

상호 신뢰와 우호를 기반으로 미래지향적 협력 약속
상하이인대 대표단, 창업·고령화·수변 시설 활용 등 서울 우수 정책 현장 시찰


상하이인대 대표단과 면담 중인 최호정 의장(오른쪽 앞줄 가운데)


서울시의회 최호정 의장(국민의힘, 서초4)은 지난 29일 시의회 본관 의장접견실에서 상하이시인민대표대회 상무위원회(이하 상하이인대, 지방의회 격) 농업농촌위원회 린제 주임 위원을 비롯한 대표단을 접견하고, 양 도시 지방의회 간 교류협력 강화 방안을 논의했다.


본회의장 참관하는 린제 농업농촌위원회 주임위원과 최호정 의장


최 의장은 환영 인사에서 “한국과 중국은 오랜 역사와 문화를 공유하며, 서로 다른 문화적 배경을 존중하는 가운데 진정한 협력의 길을 모색해왔다”면서 “서울시의회는 상호 신뢰와 존중을 바탕으로 미래지향적인 지방의회의 협력 관계를 구축해 나가겠다”고 밝혔다.


상하이인대 대표단과 면담 후 기념 촬영하는 최호정 의장(오른쪽에서 네 번째). 박춘선 의원(오른쪽에서 세 번째), 김동욱 의원(오른쪽에서 두 번째)


이에 린제 주임위원은 “상하이와 서울은 교류 · 협력 잠재력이 매우 크다”라며 “정기적인 상호 방문을 통해 입법기관 간의 협력과 양 도시의 실질적인 발전을 함께 도모하자”고 화답했다.

한편, 상하이인대 대표단은 30일 혁신창업지원, 노인복지, 수변 시설 활용 등 서울시 우수 정책 현장을 둘러보기 위해 ▲ 서울창업허브 공덕 ▲ 마포실버케어센터 ▲ 선유도 공원을 방문할 예정이다.


기념품을 증정하는 최호정 의장


이날 접견과 환영행사에는 지난 10월 중순 시의회 대표단으로 상하이인대를 방문한 박춘선 환경수자원위원회 부위원장과 김동욱 도시안전건설위원회 위원이 함께했다.

