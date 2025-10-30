이영실 서울시의원, 중랑 교육현안 점검... 학교시설 개선에 총력

노후된 중곡초 수영장 리모델링 필요성 강조… 시민과 학생 모두 이용할 수 있는 체육공간 조성 당부

면중초 미래학교 개축사업 정상 추진 확인… “중랑 학교 불편 없도록 예산 확보에 최선 다할 것”



지난 29일 서울시동부교육지원청으로부터 중랑구 주요 교육현안에 대한 업무보고를 받은 이영실 의원



지난 29일 중랑구 주요 교육현안 업무보고에서 이영실 의원을 비롯한 참석자들이 기념사진을 찍고 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 환경수자원위원회 이영실 의원(더불어민주당, 중랑1)은 지난 29일 서울시동부교육지원청으로부터 중랑구 주요 교육현안에 대한 업무보고를 받고, 지역 교육환경 개선을 위한 지원 대책 마련을 당부했다. 이번 보고에는 중곡초등학교 수영장 시설개선 문제와 면중초등학교 그린스마트 미래학교 개축공사 추진 현황이 포함됐다.이 의원은 먼저 중곡초등학교 수영장 관련 보고를 받고, 노후화된 시설로 인해 학생과 지역주민이 이용하는 데 불편함이 없도록 리모델링이 시급하다고 지적했으며, 특히 “수영장이 단순한 학교시설이 아니라 지역사회가 함께 활용하는 체육공간인 만큼, 시민과 아이들이 안전하고 쾌적하게 이용할 수 있도록 특별교부금 확보에 만전을 기해달라”고 교육지원청에 당부했다.이어 보고된 면중초등학교 그린스마트 미래학교 개축사업은 1976년 개교 이후 노후화된 교육시설을 미래형 학습공간으로 전환하는 사업으로, 2025년 8월 착공해, 2027년 3월 재개교를 목표로 하고 있다.이 의원은 “면중초 개축은 단순한 건물 신축이 아니라, 학생들의 미래 역량을 키우는 교육환경 혁신의 출발점”이라며 “공사 전 과정에서 안전관리와 접근성 개선에 세심한 주의를 기울여 학생과 교직원 모두가 안심하고 이용할 수 있는 학교로 거듭나야 한다”고 강조했다.마지막으로 이 의원은 “중랑의 학교들이 안전하고 쾌적한 환경에서 교육이 이뤄질 수 있도록, 지속적으로 살피고 필요한 지원이 이루어질 수 있도록 노력하겠다”라며 “아이들과 주민 모두가 체감할 수 있는 교육환경 조성을 위해 지속적으로 점검하겠다”고 말했다.온라인뉴스팀