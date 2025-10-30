김동연, “李 대통령은 페이스(Pace)메이커, 난 한미동맹의 플레이(Play)메이커”



현지 시각 29일 오전 미국 워싱턴 하얏트 리젠시 캐피톨 힐 호텔에서 열린 ‘싱크탱크 컨퍼런스’에서 김동연 경기도지사가 기조연설을 하고 있다. (경기도 제공)



현지 시각 29일 김동연 경기도지사와 피트 리키츠(Pete Ricketts) 연방 상원의원이 면담을 마치고 기념촬영을 하고 있다. (경기도 제공)

미국 출장 중인 김동연 경기도지사가 “한미동맹의 ‘플레이 메이커’ 역할을 통해 3P(피스메이커, 페이스메이커, 플레이메이커)라인을 완성시키겠다”라고 밝혔다.김 지사는 현지 시각 29일 미국 워싱턴에서 경기연구원(GRI·원장 강성천), 미국 국가이익연구소(CNI), 한국정책학회(KAPS·회장 박형준) 등이 ‘한·미 협력을 이끄는 동력, 경기도’를 주제로 연 ‘싱크탱크 컨퍼런스’에 참석, 영어로 한 기조연설을 통해 이같이 말했다.연설에서 김 지사는 “불과 몇 시간 전, 이재명 대통령과 트럼프 대통령이 APEC이 열리는 경주에서 경제, 안보, 전략 현안에 대한 돌파구적 협의에 이르러 양국 관계가 공고해지는 모습을 우리가 모두 목격했다”며 “이러한 배경 속에서 경기도가 양국 동맹의 미래를 위한 핵심 연결고리이자 추진력”이라고 강조했다.이어 “지난 8월 (한미) 정상회담에서 이재명 대통령이 트럼프 대통령에게 트럼프 대통령은 ‘피스메이커’, 이 대통령은 ‘페이스메이커’로서 지원하겠다고 발언했다”며 “여기에 저는 한 가지 더 덧붙여 경기도와 제가‘피스 메이커’와 ‘페이스 메이커’를 돕는 ‘플레이메이커’가 되어 한미 양국 당국과 협력해 목표를 성공으로 이끌겠다”라고 덧붙였다.김 지사는 “저는 임기 말까지 경기도에 100조 원(750억 달러 상당)의 투자를 유치하겠다는 약속을 예정보다 앞당겨 완수했다”며 “총 39건(100조 원)의 외국인 투자 프로젝트 중 16건이 미국계 기업 또는 계열사라고 설명했다.컨퍼런스 연설에 앞서 김동연 지사는 미국 네브래스카 주지사 출신인 피트 리키츠(Pete Ricketts) 상원의원과 만나 두 지역 간 협력 방안을 논의하며 미국 상원에 계류 중인 ‘한국 동반자 법안’(Partner with Korea Act)과 관련한 협력을 요청했다.안승순 기자