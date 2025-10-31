김춘곤 서울시의원, 국제예술경영연맹 포럼 참석··· 글로벌 문화정책 교류 강조

서울Pn

지난 30일 열린 국제예술 경영연맹 포럼에 참석한 김춘곤 의원


서울시의회 환경수자원위원회 위원으로 활동 중인 김춘곤 의원(국민의힘, 강서4)은 지난 30일 열린 국제예술 경영연맹 포럼에 참석해 상명대학교 김종희 총장과 임홍명 국제예술 경영연맹 회장을 비롯한 국내외 예술경영 관계자들과 교류의 시간을 가졌다.

이번 만남은 글로벌 문화산업의 변화와 각국의 예술정책, 경영방식 등을 공유하고 협력 방안을 모색하기 위한 자리로 서울시의회와 학계, 국제 예술단체 간의 네트워크를 강화하는 데 의미가 있다.

김 의원은 “문화의 영향력은 도시 경쟁력의 핵심 요소이며, 서울이 세계 문화 중심 도시로 도약하기 위해서는 예술경영과 정책이 함께 발전해야 한다”고 강조했다.

한편, 오는 31일에는 서울시의회와 국제예술경영연맹이 공동 주최하는 ‘글로벌 문화 영향력 지수 정립을 위한 정책토론회’가 열릴 예정이다. 이번 토론회에서는 각국의 문화콘텐츠를 정량적으로 평가할 수 있는 지표를 마련하고, 서울시의 글로벌 문화정책 방향을 논의할 계획이다.

김 의원은 “이번 포럼과 정책토론회를 계기로 서울이 문화 교류와 예술경영의 국제적 거점으로 자리매김할 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.


