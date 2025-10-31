고은정 경기도의원, ‘제2회 소공인의 날’ 참석



고은정 의원이 10월 30일 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘제2회 소공인의 날’ 기념식에서 축사를 하고 있다. (사진=경기도의회)



고은정 의원이 ‘경기도 소공인관’ 부스를 방문해 제품을 살펴보고 소공인 관계자와 함께 기념촬영을 하고 있다. (사진=경기도의회)



고은정 의원이 모범 소공인 및 미국 조지아주 경제사절단과 함께 기념촬영을 하고 있다. 이날 행사에는 조시 맥로린 주상원의원, 롱 트랜 주하원의원, 알린 베크스 주하원의원 등 미국 조지아주 경제사절단이 함께했다. (사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도의회 경제노동위원회 고은정 위원장(더불어민주당, 고양10)은 30일 고양 킨텍스 제1전시장에서 열린 ‘제2회 소공인의 날’에 참석했다.고은정 위원장은 “경기도 소공인은 숙련과 손기술로 지역 제조 생태계를 떠받치는 든든한 뿌리다. 원자재와 에너지 비용 상승으로 인한 불확실한 수요와 거래 여건 속에서도 공정을 멈추지 않고 납기일을 지켜낸 시간이 경기도 제조의 신뢰를 지켰다”라며, 모범 소공인에게 축하와 감사를 전했다.또한 고 위원장은 “경기도는 전국 소공인의 약 3분의 1이 활동하는 전국에서 가장 활발한 지역”이라며, “도내 곳곳에 소공인 집적 지구가 활발히 운영되고 있으며, 공동장비 이용, 마케팅, 바이어 상담과 같은 현장형 지원사업을 확대하고 작업환경 개선과 스마트 공정, 청년과 가업 승계 지원까지 하나의 흐름으로 이어지도록 체계를 정비할 필요가 있다”라고 강조했다.특히, 이번 소공인의 날에는 대한민국 소공인의 기술력과 지원체계를 살피기 위해 방한한 미국 조지아주 경제사절단 조시 맥로린(Josh McLaurin) 주상원의원, 롱 트랜(Long Tran) 주하원의원, 알린 베크스(Arlene Beckes) 주하원의원도 함께했다. 사절단은 이번 일정 중 화성시 소공인 집적지구 공동기반시설 등을 둘러봤다.끝으로 고 위원장은 “경기도의회 경제노동위원회는 앞으로 경기도 내 우수 소공인 제품을 더욱 알리고 소공인 지원이 현장에서 체감되는 데 도움이 되도록 집적 지구 운영의 내실, 안전과 인력 양성 기반, 정보접근성, 절차의 공정성을 예산과 정책 심사에서 꼼꼼히 점검하겠다”라고 덧붙였다.한편, 고 위원장은 지난해 제1회 소공인의 날 참석 이후 올해 제2회에도 함께하며 현장의 요구를 직접 확인하고, 작은 불편부터 제도 개선까지 생활 정치로 답하고 있다.온라인뉴스팀