경기도, 민생회복 소비쿠폰 2차 지급률 97.3%···11월 말까지 안 쓰면 자동 소멸

경기도 ‘민생회복 소비쿠폰’ 2차 지급이 97.3% 지급률로 지난달 말 마감됐다.지난 9월 22일부터 시작된 민생회복 소비쿠폰 2차 지급은 소득 상위 10%를 제외한 도민 1,213만 5,000여 명을 대상으로 진행됐다. 마감 결과 총 1,181만 2,000여 명의 도민이 1조 1,812억 원을 받았다.시군별로 살펴보면 의왕시가 98.2%로 가장 높은 지급률을 보였고, 광명시와 동두천시가 동일하게 98.1%로 그 뒤를 이었다.경기도가 소비쿠폰 지급이 본격화된 7~8월 경기지역화폐 데이터를 분석한 결과, 해당 기간 경기지역화폐 사용량은 1조 1,078억 원으로 전년 동기 사용된 4,313억 원보다 약 2.5배 증가했다.경기지역화폐 사용 증가량 6,765억 원은 해당 기간 소비쿠폰으로 실제 사용된 4,097억 원을 2,668억 원(56%) 초과하는 금액으로, 소비쿠폰이 실질적인 소비 확대의 마중물 역할을 했다는 분석이다.민생회복 소비쿠폰은 11월 30일까지 사용할 수 있으며, 사용기한 이후 잔액은 자동 소멸한다. 10월 31일 현재 1차 소비쿠폰은 98%가량 사용됐고, 2차 소비쿠폰 사용률은 83.6%다.안승순 기자