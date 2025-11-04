평택시, ‘통합 30주년 기념 미래비전포럼’ 13일 개최

서울Pn

경기 평택시는 통합 30주년을 기념해 오는 13일 평택남부문화예술회관 소공연장에서 ‘평택시 통합 30주년 기념 미래비전포럼’을 개최한다고 4일 밝혔다.

포럼은 지난 30년간의 평택의 통합과 성장 의미를 되새기고, 향후 평택의 100년을 준비하기 위한 미래 발전 전략을 모색하기 위해 특별 강연과 토크콘서트로 진행된다.

특별 강연은 박영선 前 중소기업벤처부 장관이 ‘AI 시대를 대비하는 평택의 발전 전략’과 정의용 전 외교부 장관의 ‘안보, 국제도시로서의 평택의 역할과 미래’ 그리고 최기주 아주대 총장이 ‘지역, 대학, 시민이 함께 성장하는 평택 미래 비전’을 주제로 나선다.

이후 정장선 시장과 강연자, 시민이 함께한 가운데 평택의 미래 발전 방향에 대해 논의하고 소통하는 토크 콘서트가 이어질 예정이다.

평택시는 이번 포럼에 국회의원·도·시의원, 관계기관, 학계, 산업계 관계자 및 지역 인사, 시민 등 각계각층의 의견을 수렴하고 소통하는 자리로 만들어, 시민과 함께 만드는 평택의 미래 비전을 구체화하고, 향후 평택의 100년 도약을 위한 발전 전략 수립의 기반으로 삼을 방침이다.


안승순 기자
