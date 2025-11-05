이은주 경기도의원 “보건교사 인사제도 개선과 지원인력 확충으로 학교보건 안정화 추진”

경기도의회 교육행정위원회 이은주 의원(국민의힘, 구리2)은 지난 10월 31일(금), 경기도의회 구리상담소에서 경기도보건교사회 임원진과 간담회를 열고 학교 보건교사의 인사제도 개선과 학교보건서비스 강화를 위한 제도적 대책을 논의했다.
이번 간담회는 학생 건강권 보장과 학교보건의 공공성 강화를 위해 보건교사 인사제도 개선, 교육지원청 권역별 보건전문장학사 배치, 보건지원강사제 도입 등 3대 현안을 중심으로 다뤘다.
참석자들은 학교 내 보건교사 부재 시 행정실무사나 담임교사가 보건실을 대신 맡는 사례가 많아, 응급상황 발생 시 즉각적이고 체계적인 대응이 어려운 현실이라고 지적했다.
학급 수가 많은 일부 학교의 경우 보건교사가 2인 배치되어 있어도 하루 평균 200명에 달하는 학생을 돌보는 등 인력 부담이 여전히 크다고 덧붙였다.
이에 참석자들은 보건교사 부재 시 응급대응과 학생건강관리의 공백을 최소화하기 위해 보건지원강사제 도입이 필요하다고 강조하는 한편, 학교보건 인력 운영 전반에 대한 구조적 개선이 시급하다고 입을 모았다. 아울러 참석자들은 도교육청 본청에 4명에 불과한 보건전문장학사를 권역별로 확대 배치해 현장 행정지원과 감염병 대응 역량을 강화해야 한다고 제안했다.
온라인뉴스팀