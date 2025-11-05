진주국제농식품박람회 개막…“농업과 함께하는 힐링 나들이”

16개국 261개사 519개 부스 운영

농업 신기술·우수 농식품 한자리



2025 진주국제농식품박람회 모습. 2025.11.5. 진주시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경남 진주시는 ‘2025 진주국제농식품박람회’가 개막했다고 5일 밝혔다.진주종합경기장 일원에서 열리는 박람회는 9일까지 이어진다. 올해 13회째를 맞은 박람회는 ‘농업과 함께하는 힐링 나들이’라는 슬로건을 내걸고 농업 선진·산업화에 힘을 보태고 있다.농업인에게는 농업 신기술 모색 기회를, 도시민과 어린이들에게는 농업 배움 기회를 제공한다는 게 큰 방향이다.올해 박람회에는 16개국 261개사가 참여한다. 총 519개 부스로, 대형전시관 7곳과 야외행사장 등에서 지역 우수 농특산물과 농기자재 등을 선보인다.7개의 대형전시관 중 ‘종자생명관’에서는 진주에서 재배해온 고구마와 콩, 참깨, 수수 등 토종종자 130종 710점을 전시한다.‘홍보관’에서는 경남도, 대한민국GAP연합회, 경상국립대, 농산물품질관리원, 국립진주박물관, 국제교류도시, 국립산림과학원, 진주농업관이 홍보 부스를 운영한다.‘녹색식품1·2관’에서는 진주시와 경남도, 경남벤처농업협회, 남해안 남중과 다른 지역 시군의 우수 농식품 만날 수 있다. ‘농기자재관’에서는 생활밀착형 농자재와 소형 농기계를 전시·판매한다.8~9일 야외무대에서는 문화예술 공연이 펼쳐진다. 공연 중간 관람객들이 참여할 수 있는 놀이프로그램도 마련했다.조규일 진주시장은 “박람회 동반행사 국화작품전시회 등을 진행한다”며 “농업인과 도시민 모두가 가을철 나들이하는 기분으로 박람회장을 방문해 지친 몸과 마음을 치유할 수 있었으면 한다”고 밝혔다.진주 이창언 기자