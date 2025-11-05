소영철 서울시의원, 41년 된 아현역 개선사업 추진동력 확보… “국비 반영 시 시비 70% 투입” 약속 끌어내

서울시 기획조정실, 국비 매칭 시 아현역 노후환경 개선사업 신속 추진 방침 공식화

“현장 약속을 실행으로 증명해야… 시민의 안전과 생활 편의, 끝까지 챙길 것”



소영철 서울시의원

서울시의회 소영철 의원(국민의힘, 마포구 제2선거구)은 지난 4일 제333회 정례회 기획조정실 행정사무감사에서 지하철 2호선 아현역 노후 환경 개선사업의 조속한 추진 필요성을 강하게 제기하며, 서울시로부터 국비가 반영될 경우 시비 70%를 확보해 즉각 사업을 시행하겠다는 공식 답변을 끌어냈다.아현역은 1984년 준공된 지 41년이 지난 노후 역사로, 서울교통공사가 관리하는 275개 역사 중에서도 노후도가 가장 심각한 곳으로 꼽힌다. 천장 마감재 탈락, 콘크리트 낙하, 누수 등 각종 시설 결함이 반복되고, 냉난방시설 미비로 이용 시민들의 불편과 안전 우려가 지속되고 있다.특히 소방안전시설과 전기·배관 등 주요 기반시설도 심각하게 노후화되어, 화재나 사고 발생 시 시민 안전을 직접적으로 위협할 수 있는 상황이다.이러한 문제를 인식한 서울시는 지난 2024년 7월 22일 오세훈 시장이 직접 아현역을 방문해 노후 실태를 점검하고 개선의 필요성에 공감했으며, 2027년까지 대대적인 환경개선사업을 추진하겠다고 밝혔으나 예산 확보 지연으로 사업이 지체되고 있다.소 의원은 서울시가 시장의 현장 약속을 조속히 이행할 것을 촉구했고, 이에 정상훈 기획조정실 실장은 국비 30%가 반영될 경우, 서울시가 시비 70%를 확보해 즉각 사업을 추진하겠다는 입장을 공식적으로 밝혔다.또한 소 의원은 “아현역 개선사업은 단순한 환경정비가 아니라 시민의 안전과 생활 편의를 위한 필수 공공투자”라며 “서울시가 약속한 대로 신속히 예산을 확보하고, 시민이 체감할 수 있는 실질적인 개선이 이뤄지도록 끝까지 점검하겠다”고 밝혔다. <온라인뉴스팀