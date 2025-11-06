제주 ‘오등봉초등학교’ 신설 절차 돌입… 2028년 개교

지방재정투자심사 통과해 급물살

제주도교육청은 오등봉초등학교(가칭) 신설 사업이 지난달 30일 지방재정투자심사를 통과함에 따라 학교 신설 절차에 돌입했다고 5일 밝혔다.오등봉초는 제주시 오등봉에 민간특례사업으로 1401가구 대규모 공동주택 건립이 추진되면서 신설하는 학교다. 내년 2월 착공, 공동주택 입주 시기를 감안해 2028년 3월 개교를 목표로 한다. 제주시 오라이동 79 일원(1만 3623㎡)에 18학급 316명 규모로 들어설 예정이다. 총사업비는 331억원으로 이 중 학교 용지(본관 건물 포함) 등 200억원 상당은 민간 특례사업자인 호반건설 컨소시엄인 오등봉아트파크가 기부채납할 예정이다.교육청 관계자는 “오등봉초 개교로 공동주택 입주민 자녀의 통학 편의가 개선될 것으로 기대된다”며 “특히 아라초(4월 기준 69학급 1793명)·신제주초(47학급 1141명) 등 인근 과밀학교의 학생 분산 효과가 클 것으로 보인다”고 했다.오등봉초와 함께 지방재정투자심사를 통과한 (가칭)제주영지학교 분교장은 제주 동부지역 송당리에 2029년 3월 개교를 목표로 추진된다. 이 분교장은 중고 각 3학급, 전공과 2학급 등 총 8학급(59명) 규모로 사업비는 256억 8400만원이 투입된다. 동부권 학생들의 통학 시간이 최대 편도 30~40분 이내로 단축돼 학습권과 이동권 보장이 한층 강화될 전망이다.김광수 제주도교육감은 “이번 재정투자심사 통과는 제주교육의 균형 발전과 학생들의 학습권 보장을 위한 중요한 발판”이라며 “학교 신설이 차질 없이 진행될 수 있도록 속도감 있게 추진해 학생과 학부모가 모두 신뢰할 수 있는 교육 환경을 만들겠다”고 말했다.제주 강동삼 기자