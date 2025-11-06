강동길 서울시의회 도시안전건설위원장 “운전자·보행자 야간 안전 돕는 LED 도로표지병, 유지·보수 뒷전... 사고 예방 위한 체계적 관리 시급”

야간 시야 확보 돕는 LED 도로표지병, 고장·방치되며 사고위험 키워

2년간 156억원 투입한 시설, 작동 안 되는 표지병 속출... 관리체계 전환 시급

“시민안전시설은 설치보다 관리” 전수조사 및 관리 보수체계 개편 촉구



지난 4일 열린 2025년 서울시의회 재난안전실 행정사무감사에서 재난안전실장에게 질의하는 강동길 위원장

서울시의회 강동길 도시안전건설위원장(더불어민주당, 성북3)은 지난 4일 열린 2025년 서울시의회 재난안전실 행정사무감사에서 시인성과 야간 안전에 효과적인 LED 도로표지병의 설치 이후 관리 미흡을 지적하며 서울시에 체계적인 유지·보수 대책 마련을 강력히 촉구했다.서울시가 제출한 자료에 따르면, 최근 2년간 도로 시인성과 야간 보행 안전에 효과적인 도로표지병(일명 ‘일루미네이션 LED 반사봉) 총 9만 6000여 개가 설치되었으며, 사업에 투입 예산은 156억원에 달한다.강 위원장은 “LED 도로표지병은 실제 비 오는 날이나 야간에 교통안전확보에 효과적인 시설로, 회전 구간이나 횡단보도 앞 등에 설치돼 왔다”며 “그러나 다수의 표지병이 파손되거나 점등되지 않는 등 방치된 사례가 많아 제 기능을 하지 못하고 있다”고 지적했다.이어 “특히 야간 시야 확보가 중요한 보행자 보호구역, 어린이보호구역, 사고 다발지역 등에서 LED 도로표지병의 실효성이 높은 만큼, 보수되지 않고 불량 상태로 작동하지 않는 표지병은 오히려 운전자 혼란과 사고 위험을 가중시킬 수 있다”면서 “설치 이후에도 정기적인 점검과 교체가 체계적으로 병행돼야 한다”고 강조했다.또한 “현재 유지보수 방식이 대부분 현장 점검이나 시민 신고에 의존하고 있어, AI 기반 영상 감시나 주기적 점검 시스템 도입도 고민해봐야 한다”며 “전수조사를 통해 불량 시설을 즉각 개선하고, 무상 보수기간 내 적절한 조치가 이루어지도록 관리 체계 개선이 필요하다”고 당부했다.이에 대해 서울시 재난안전실(한병용 실장)은 “도로표지병은 교통과 시설 등 관련 부서 간 소관업무가 나뉘어 있어 관리에 어려움이 있었다”며 “부서 간 협업 체계를 강화하고, 안전예산을 활용한 점검·보수 체계를 적극적으로 개선해 나가겠다”고 밝혔다.끝으로 강 위원장은 “시민 안전 시설은 설치보다 더 중요한 것이 꾸준한 관리”라며 “시설의 수명과 효과를 극대화하는 유지보수 체계를 정립하는 것이 서울시가 해야할 책임행정”이라고 강조했다.온라인뉴스팀