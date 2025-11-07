김원태 서울시의원, 사업 추진의 안정적 이행 위한 철저한 사전관리 강조

고지대 이동약자 시설·남산 접근성·도시재생기금 등 주요 현안 관리체계 점검



제333회 정례회 균형발전본부 행정사무감사에서 질의하는 김원태 의원

서울특별시의회 도시계획위원회 김원태 의원(송파6, 국민의힘)은 제333회 정례회 균형발전본부 행정사무감사에서 서울시의 고지대 이동약자 편의시설 설치사업, 남산 곤돌라 추진계획, 도시재생기금 운용체계, 광화문광장 감사의 공간 조성사업 등을 점검하며 “서울은 누구나 접근할 수 있고, 시민의 일상과 기억이 이어지는 도시로 발전해야 한다”고 말했다.김 의원은 고지대 이동약자 편의시설 설치사업과 관련해 “좋은 사업일수록 설치보다 운영이 중요하다”고 강조했다. 이어 “유지관리비 추계, 관리주체, 안전운영매뉴얼이 구체적으로 제시돼야 한다”며 “설계 단계부터 관리까지 완결성을 높여, 시민이 안전하게 이용할 수 있는 체계를 구축해야 한다”고 당부했다.아울러 김 의원은 남산 곤돌라 사업의 추진 방향과 관련해 “남산의 본래 취지와 시민 접근성을 다시 살펴볼 필요가 있다”고 평가했다. 김 의원은 “곤돌라만을 중심으로 보기보다, 모노레일·전기셔틀 등 다양한 교통수단을 함께 검토해 이동약자 등, 남산을 누구에게나 열린 공간으로 만들어야 한다”고 제안했다.김 의원은 도시재생기금의 운영체계에 대해서도 개선이 필요하다고 강조했다. 그는 “도시재생기금은 집행률을 높이고 사업성과를 체계적으로 관리해야 한다”라며 “사업의 현실성과 추진 가능성을 검증해 불용이 반복되지 않도록 사전점검 체계를 강화해야 한다”고 덧붙였다.마지막으로 김 의원은 ‘감사의 공간(상징조형물)’ 조성사업과 관련해 “이 사업은 단순한 조형물이 아니라, 누군가의 희생과 헌신, 그리고 함께 살아온 사람들의 노력을 기억하는 상징적 공간이다”라며 “석재는 역사를 기록하는 가장 오래된 언어”라고 강조하고 “서울이 감사 마음을 잊지 않는다면, 이 공간은 오래 사랑받을 것”이라고 힘주어 말했다.온라인뉴스팀