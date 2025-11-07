조미자 경기도의원, 2027년 가톨릭 세계청년대회, 경기도의 구체적인 지원체계 마련 필요



조미자 의원이 7일 경기도 문화체육관광국을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 조미자 부위원장(더불어민주당, 남양주3)은 7일(금) 경기도 문화체육관광국을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서, 2027년 개최 예정인 세계청년대회(World Youth Day, WYD) 와 관련해 도 차원의 협력체계 구축과 사전 대응이 필요하다고 강조했다.조미자 의원은 “2027년 세계청년대회는 교황 레오 14세의 방한과 함께 세계 150여 개국 청년들이 한반도에서 평화와 희망의 메시지를 나누는 역사적인 국제행사”라며, “개최지는 서울 중심으로 검토되지만, 경기도 내 교구(수원·의정부 등)에서도 교구대회와 연계행사를 진행할 예정인 만큼 경기도의 실질적인 역할이 중요하다”고 지적했다.이어 “가톨릭 세계청년대회는 단순한 종교행사가 아니라 청년, 문화, 평화, 공동체를 주제로 한 국제적 규모의 청년 교류의 장”이라며, “도는 도자재단 등 산하기관들과 협력체계를 구축하고, 청년 참여형 문화행사나 교류 프로그램을 통해 경기도가 함께 참여할 수 있는 구조를 마련해야 한다”고 강조했다.또한 조 의원은 행사 기간 동안 국내외 참가자가 수십만 명에 이를 것으로 예상된다며, “참가자 일부가 경기도 내 학교·체육관·종교시설 등에서 숙박할 가능성이 높은 만큼 교통·안전·보건 등 실무적 지원체계를 사전에 점검해야 한다”고 밝혔다.특히 “부서 간 협의체를 구성해 합동대응체계를 마련하고, 도민 안전과 지역사회 협력을 동시에 확보할 수 있도록 대비해달라”고 주문했다.이에 대해 문화체육관광국 박래혁 국장은 “세계청년대회는 서울대교구가 주관하지만, 경기도 내에서도 교구대회 및 순례행사 등이 계획될 가능성이 높아 도의 역할이 필요하다”며, “현재까지 중앙조직위와의 공식 협의는 없지만 도내 교구의 요청이나 협조사항이 있을 경우 관련 부서와 협력해 안전·숙박·청년참여 등 분야별 지원체계를 검토하겠다”고 밝혔다.한편, 조미자 의원은 지난 2월 상임위 회의에서도 관련 사안을 언급한 바 있으며, 이번 질의는 당시 제안한 내용의 진행 상황을 점검하기 위한 후속 질의다. 경기도가 사전 준비와 대응체계를 더욱 구체화해 국제행사에 걸맞은 역할을 해주길 당부했다.온라인뉴스팀