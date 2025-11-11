문병근 경기도의원, ‘경남광’ 권곡사거리역 신설 촉구, 제5차 국가철도망 반영 위해 적극 노력도 요청



문병근 의원.(사진=경기도의회)

경기도의회 건설교통위원회 문병근 부위원장(국민의힘, 수원11)은 10일(월) 열린 철도항만물류국 행정사무감사에서 경기남부광역철도 노선 내 수원 권곡사거리역 신설 등 지역 주민들의 요구가 국가철도망 구축계획에 실질적으로 반영되고 있는지 집행부에 질의했다.문 의원은 “지난 7월, 1만 3932명의 도민 서명부가 국토교통부에 제출된 만큼 권곡사거리역 신설에 대한 지역사회와 주민들의 염원이 매우 뜨겁다”며 노선 결정 과정에서 주민 의견이 투명하게 반영되는지, 수렴 과정과 절차, 그리고 현재 국가철도망 반영 및 향후 추진 일정에 대해 집행부 입장을 물었다.문 의원은 또 “현장의 의견과 수요가 반영된 노선 도출을 위해 국토교통부, 기획재정부 등과 적극적 협의가 절실하다. 4차, 5차 국가철도망계획에서 기재부의 사업비 현실화 문제, 물가 급등 및 사업비 증액 같은 현안 해결을 위해 도와 집행부가 보다 많은 역할과 설득 노력을 기울여야 한다”고 강조했다.이에 철도항만물류국 김기범 국장은 “다양한 지역 요구와 함께 4개 시가 공동으로 경기남부광역철도를 제5차 국가철도망에 반영하기 위해 수차례 국토부 방문 및 협의를 추진 중”이라며 “실질적인 주민 체감 교통복지 실현을 위해 앞으로도 협의와 지원을 강화하겠다”고 답변했다.문 의원은 끝으로 “경기남부광역철도 사업의 실질적 추진과 450만 남부권 도민의 교통편의 증진을 위해, 주민 의견이 모든 정책 과정에 반영될 수 있도록 앞으로도 집행부와 긴밀히 협력하고 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.온라인뉴스팀