천안 찾은 김태흠 충남지사 “GTX-C 천안 연장 차질없이 추진”



김태흠 충남지사가 11일 천안시청사에서 열린 언론인 간담회에서 질문에 답변하고 있다. 독자 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

충남도가 미래 모빌리티 국가산업단지 조성, 국립 치의학연구원 유치 등에 행정력을 집중해 ‘충남 수부도시’ 천안 발전을 제시했다.김태흠 지사는 11일 민선8기 4년차 시군 방문 마지막 일정으로 천안시를 찾아 시정 운영 현황을 점검하고, 도민과 소통했다.김 지사는 이날 천안 발전을 위해 △미래 모빌리티 국가산단 조성 △국립 치의학연구원 유치 △충남경제자유구역 지정 △수도권광역급행철도(GTX)-C 천안·아산 연장 등을 차질없이 추진하겠다고 밝혔다.모빌리티 국가산단은 국립 축산과학원 종축장 부지를 활용해 반도체·디스플레이 등 첨단 산업을 유치하고 지역 균형 발전을 도모하는 대규모 숙원 사업이다.천안 국가산단은 2023년 신규 후보지 최종 선정 이후, 지난해 11월 총 사업비 조정 완료에 따라 지난 9월부터 실시설계 중이다.김 지사는 “산단 조성으로 기대되는 경제적 파급 효과는 생산 유발 14조 2000억 원, 고용 유발 5만 8000명 등”이라며 “인구 100만 대도시로 발전할 수 있도록, 미래 모빌리티 국가산단을 케이(K)-반도체 벨트 중심으로 만들겠다”고 강조했다.국립치의학연구원 유치를 위해 도는 2023년 KTX 천안아산역 융복합 연구개발(R&D)지구 내 1만 94㎡ 부지를 확보하고, 보건의료기술진흥원 일부개정안 국회 통과로 연구원 설립 근거를 마련했다.충남경제자유구역은 천안·아산·서산·당진 5개 지구 13.3㎢에 3조4809억 원을 투입해 2033년까지 단계적으로 조성한다.천안 수신지구는 미래모빌리티 융복합사업과 우수한 광역교통망을 기반으로 지정 추진 중이다.김 지사는 “GTX-C 노선은 경기도 양주시 덕정역에서 수원까지 86.4km 구간 개통을 추진하고 있다. 도는 GTX-C 연장 노선이 국가계획 반영 등 국비 지원을 받을 수 있도록 행정력을 집중할 방침”이라고 말했다.이날 천안시청 봉서홀에서 열린 도민과의 대화에는 김석필 천안시장 권한대행을 비롯해 시민 등 800여 명이 참석했다.천안 이종익 기자