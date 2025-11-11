조용호 경기도의원, 장애인 스포츠등급분류 심사 지원... 사회보장제도 협의 통과 즉시 사업 착수 당부



조용호 의원이 10일 경기도 문화체육관광국을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 문화체육관광위원회 조용호 의원(더불어민주당, 오산2)은 10일(월) 경기도 문화체육관광국을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 「경기도 장애인 스포츠등급분류 심사 지원에 관한 조례」 시행 이후의 진행 상황을 점검하며 실질적 사업 추진을 위한 사전 준비를 당부했다.조용호 의원은 “조례 통과로 많은 장애인 선수들이 실질적인 지원을 기대하고 있다”며 “현재 사회보장제도 신설 협의가 진행 중인 만큼 협의가 통과되는 즉시 사업이 시행될 수 있도록 행정적 기반을 철저히 마련해야 한다”고 강조했다.이어 조 의원은 “사회보장제도 신설 협의 절차와 별개로 스포츠등급분류사 현황 파악, 심사장소 확보, 대한장애인체육회와의 협력체계 구축 등은 미리 진행할 수 있다”며 “등급분류사나 심사 운영기관과의 협력 구조를 사전에 정비해, 행정 절차로 인해 사업이 지연되는 일이 없도록 해야 한다”고 당부했다.조 의원은 이날 행정사무감사에서 경기도 축제 지원사업에 대해서도 언급하며 “공모 중심의 단년도 지원을 넘어, 유사한 축제를 통합하고 지역 관광과 연계해 경기도를 대표하는 지속가능한 축제로 육성해야 한다”고 역설했다.또한 조 의원은 “터링, 피클볼 등 신규 종목의 활성화를 위한 지원체계 마련이 필요하다”며 “전국체육대회 정식 종목에 국한하지 말고 신규·비인기 종목 활성화를 위한 종목별 리그 지원사업을 확대·검토해 생활체육의 다양성과 지속성을 높여야 한다”고 제안했다.온라인뉴스팀