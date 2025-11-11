장대석 경기도의원 “다문화 의용소방대 구성 및 119구급대 3인 탑승 확대 필요”

경기도의회 안전행정위원회 장대석 의원(더불어민주당, 시흥2)은 11일 동두천소방서에서 진행된 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 다문화 의용소방대 편성, 외국인 대상 소방안전 교육 강화, 119구급차 3인 탑승 확대를 강하게 요구했다.
장 의원은 동두천 지역 특성에 주목하며 동두천시 면적 중 미군 공여지가 42%를 차지하고 있으며, 관내에 약 4천 명의 외국인 거주민이 집중되어 있다는 점을 언급하며, 다문화·외국인 대상의 소방안전 교육 및 대응 체계가 필요하다고 강조했다.
이어 장 의원은 “안산·화성 등 다른 지역처럼 다문화 의용소방대를 구성하여 통역과 교육을 지원하면 외국인 대상 소방안전교육이 훨씬 효과적일 것”이라고 설명했다.
또한 장 의원은 동두천소방서 119 구급차 탑승 인력 운영에 대해 집중 질의했다.
동두천소방서는 현재 구급차 3인 탑승 비율을 66.7%로, 나머지는 2인 탑승으로 운영하고 있다.
동두천소방서 측은 인력 부족으로 인해 일부 차량에서 2인 탑승이 불가피하다고 답변했으며, 장 의원은 본회의 및 소방재난본부 감사에서도 지속적으로 문제를 제기하겠다고 밝혔다.
온라인뉴스팀
