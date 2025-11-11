국중범 경기도의원 “근무복 세탁 지원, 감염관리 차원의 필수 안전정책” 강조

경기도의회 안전행정위원회 국중범 의원(더불어민주당, 성남4)은 11일 일산소방서에서 진행된 2025년 경기도의회 행정사무감사에서 소방공무원의 근무복 세탁 지원 부재 문제와 의용소방대 신규 대원 확보의 어려움을 지적하며 제도 개선을 촉구했다.
먼저 국 의원은 근무복 세탁을 개인이 부담하는 현재의 운영 방식을 문제로 제기했다.
국 의원은 “현장에서 구급 활동 중 피나 체액 등 오염물질이 근무복에 묻을 수 있다”며, “이렇게 오염된 근무복을 개인이 세탁하도록 하는 것은 불합리하다”고 강조했다.
이어 국 의원은 “방화복은 외부 세탁을 지원하면서 근무복은 개인이 세탁하도록 하는 것은 감염관리 측면에서도 개선이 필요하다”며, 근무복 세탁 역시 외주 전문 세탁 방식으로 전환해야 한다고 주장했다.
또한 국 의원은 의용소방대 신규 대원 확보의 어려움도 지적했다.
국 의원은 성남소방서 사례를 소개하며 청년 인력 확보의 필요성을 다시 한 번 언급했다.
국 의원은 “성남소방서에서는 을지대학교 응급의료학과 학생들이 의용소방대원으로 활발히 활동하고 있다. 전공과 연계된 봉사를 통해 향후 소방 인력으로 성장할 수 있는 좋은 사례”라며, 일산소방서도 인근 대학 및 청년 단체와 협력해 적극적인 신규 대원 모집 전략을 마련할 것을 당부했다.
온라인뉴스팀
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지