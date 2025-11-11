이새날 서울시의원, ‘논현 시니어 예술제’ 참석

예술 문화 확산 위한 지속적 노력 강조



지난 6일 강남구 삼익아트홀에서 열린 ‘논현 시니어 예술제’에 참석해 인사말을 하는 이새날 의원



지난 6일 강남구 삼익아트홀에서 열린 ‘논현 시니어 예술제’



지난 6일 강남구 삼익아트홀에서 열린 ‘논현 시니어 예술제’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 지난 6일 강남구 삼익아트홀에서 열린 ‘논현 시니어 예술제’에 참석해, 지역 예술 문화의 활성화와 어르신들의 문화적 참여에 함께 했다.이번 행사는 한울중찬단 및 어린이 사자탈 식전공연 등 다양한 프로그램이 펼쳐졌다. 이어서 가곡, 기타교실, 논현남성합창단, 방송댄스, 시니어발레, 시창교실 등 다양한 공연 발표가 이어져 지역 주민들의 예술적 교류와 활발한 참여를 이끌어냈다.또한 보테니컬, 사진, 수채화, 시, 캘리그라피 등 작품전시를 통해 지역 예술인들의 창의적 작품을 선보였다.이 의원은 “예술은 세대를 초월해 사람들을 하나로 묶는 강력한 힘을 가지고 있어 지역사회의 삶의 질을 높이는 중요한 요소”라며 “앞으로도 강남구가 예술과 문화의 중심지로 자리잡을 수 있도록 지역 예술인들이 활동할 수 있는 다양한 기회를 마련하기 위해 지속적인 노력을 기울일 것”이라고 밝혔다.온라인뉴스팀