첨단 디스플레이 국가연구플랫폼, 충남 아산 최종 유치



첨단 디스플레이 국가연구플랫폼’ 조감도. 도 제공

대한민국 K-디스플레이 산업의 미래 경쟁력을 책임질 ‘첨단 디스플레이 국가연구플랫폼’이 충남 아산시에 들어선다.이번 사업은 차세대 디스플레이 기술 경쟁력 확보를 위해 3000억원을 투입하는 국가 주도 프로젝트다.충남도는 아산시가 국가 첨단 디스플레이 연구원 설립에 선정됐다고 12일 밝혔다.이번 사업은 아산탕정테크노 일반산업단지 내에 연면적 ,000㎡ 규모 지하1층, 지상4층 구조의 연구시설을 건립하게 된다.도는 국가연구플랫폼 유치로 민선 8기 공약 연장선상에서 충남형 디스플레이 전주기 생태계가 한층 고도화될 것으로 기대하고 있다.이번 유치는 민선 8기 김태흠 지사의 공약으로 추진 중인 ‘디스플레이 소부장(소재·부품·장비) 특화단지 조기 육성’ 과 맞물려 더욱 시너지를 낼 전망이다.이 플랫폼에서는 실제 양산 공정을 반영한 실증형 기술개발이 가능해진다.도는 이번 플랫폼을 통해 차세대 디스플레이 기술에서 글로벌 기술 주도권을 되찾고, 국내 소재·부품·장비 기술 자립도를 크게 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.플랫폼 내 상시 연구 인력 확보와 협력기관 유입으로 연구·기술 일자리 증가, 지역 대학 전문 인재 양성 프로그램 강화, 첨단 기업 및 신규 기관 집적 가속화도 예상된다.천안·아산 디스플레이 국가첨단전략산업 특화단지가 더해지면서, 정부의 정책적 지원 아래 기업들이 연구개발부터 검증, 사업화까지의 전 과정을 충남 안에서 수행할 수 있다.안 호 충남도 산업경제실장은 “이번 유치는 충남이 디스플레이 산업에서 기술개발·실증·산업확산을 하나의 체계로 연결할 수 있는 유일한 지역임을 다시 확인한 것”이라고 설명했다.이어 “충남은 지역 내 기업 생태계뿐 아니라 대전·세종 등 충청권 대학·출연연과도 긴밀히 협력해, 단일 지역을 넘어 국가적 디스플레이 실증·혁신 벨트를 구축해 나갈 계획”이라고 말했다.홍성 이종익 기자