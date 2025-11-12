김상곤 경기도의원, 기술닥터 사업 산업단지 중심 지역 불균형 및 분야 편중 해소 촉구



김상곤 의원이 12일 경기테크노파크를 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

경기도의회 미래과학협력위원회 김상곤 의원(국민의힘, 평택1)은 12일(수) 경기테크노파크를 대상으로 실시한 2025년도 행정사무감사에서, 산업단지·대도시 중심으로 지원이 집중되고 전문 분야 역시 기계·전자 분야에 편중된 점을 지적하며 지역 불균형과 분야 불균형 해소를 촉구했다.김상곤 의원은 이날 질의에서 “기술닥터 사업은 산·학·연 전문가를 활용해 중소기업의 기술 애로를 해결하는 경기도 대표 기술지원 사업으로, 2009년부터 15,000건이 넘는 애로 기술을 지원해 왔다”며, “그러나 사업 추진률이 95%에 달하더라도 기업의 매출·고용·기술이전으로 이어지는 실질적 효과를 별도로 평가하지 않고 있다”고 지적했다.이어서 김상곤 의원은 “산업단지나 대도시 중심으로 지원이 집중되고 농공단지나 영세 제조업체는 여전히 지원을 받기 어려운 구조이며, 기술닥터의 전문 분야도 기계·전자 중심으로 편중됐다”며, “지역과 분야 간 불균형을 해소하고 전문성 검증 및 실적 평가 체계를 강화해 달라”고 주문했다.또한 김상곤 의원은 “기술닥터는 이름처럼 ‘찾아가서 도와주는’ 지속형 지원이 돼야 하지만, 대부분 단기과제로 종료돼 기업이 다시 애로를 겪는 경우가 많다”며 “사후 멘토링 제도를 도입해 기업과의 관계형 지원으로 발전시켜야 한다”고 제안했다.이에 대해 경기테크노파크 정진수 원장은 “기술닥터 활동 이후 보고서와 기업 만족도 조사를 통해 기술 역량 향상과 매출 증대 여부를 확인하고 있다”고 설명하며, “사후 멘토링 제도도 적극 검토하겠다”고 밝혔다.마지막으로 김상곤 의원은 “최근 3년간 지식재산 창출 및 창업지원 실적이 꾸준히 감소하고 있다”며, “원인을 명확히 분석하고 대응 전략을 마련해야 한다”고 당부했다.온라인뉴스팀