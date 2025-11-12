김태흠 지사, “치의학연구원 천안에 공모 없이 설립해야”

김태흠 충남도지사가 이재명 대통령에게 충남혁신도시 과학영재학교 건립과 국립치의학연구원 천안 설립 지원을 요청했다.
충남도에 따르면 김 지사는 12일 대통령실에서 열린 제9회 중앙지방협력회의에 참석했다.
이날 회의에는 이 대통령과 국무총리, 지방 관련 부처 장관, 17개 시도 시도지사 등이 자리를 함께했다.
이 자리에서 김 지사는 충남혁신도시 과학영재학교 건립과 국립치의학연구원 천안 설립 등 충남 현안을 꺼내들며 “국민과 약속하고 계획한 사업들은 속도감 있게 추진되어야 한다”고 밝혔다.
김 지사는 과학영재학교와 관련해 “충남은 지난 정부 과기부가 설립 타당성 용역을 추진 과정에서 입지적으로 가장 좋은 평가를 받았지만 현 정부 들어 용역이 사실상 중단된 상태”라고 말했다.
국립치의학연구원에 대해서는 김 지사는 “대통령 지역공약인 ‘치의학연구원 천안 설립’이 전국 공모로 가는 것은 의문”이라며 “충남은 그동안 연구원 설립 법적 근거부터 모든 부분을 뒷받침했다”며 공모 없이 천안에 설립해야한다고 강조했다.
천안 이종익 기자
