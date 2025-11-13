전자영 경기도의원 “미디어 리터러시 교육에 알고리즘 등 미디어 구조 내용 포함해야”

서울Pn

전자영 의원이 12일 열린 교육행정위원회 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)


경기도의회 전자영 의원(더불어민주당·용인)은 12일 열린 교육행정위원회 행정사무감사에서 경기도교육청 직속기관 미디어교육센터를 상대로 미디어 리터러시 교육의 실효성을 강하게 지적했다.

전자영 의원은 질의에서 “유튜브 등 SNS 이용 시 원치 않는 광고나 동영상이 자연스럽게 올라와 유해 콘텐츠에 쉽게 노출된다”며 “미디어 리터러시 교육은 유아 때부터 시작해야 한다”고 강조했다.

이어 “미디어교육센터의 교육은 영상 제작이나 편집 등 기술 중심으로 이뤄지고 있는데 알고리즘이 어떻게 작동하는지, 원치 않는 콘텐츠에 어떻게 대응해야 하는지 등 보이지 않는 미디어의 구조를 이해하는 교육이 필요하다”고 지적했다.

또한 전 의원은 “AI 시대에는 영상 편집 같은 기술은 아이들이 스스로 빠르게 배우지만 미디어를 비판적으로 이해하고 올바르게 사용하는 법을 알아야 한다”며 현재 700여 학급에 진행된 찾아가는 미디어 교육은 경기도 전체를 고려하면 턱없이 부족하므로 예산 확대 방안을 촉구했다.

이에 경기도교육청 미디어교육센터 심상웅 센터장은 지적 사항에 공감하며 미디어 리터러시 교육 내용 개선 방향을 답변했다.


온라인뉴스팀
