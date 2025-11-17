마을공동체 활동 성과 공유…세종 ‘마을이 함께 빛나는 날’

우수 공동체는 참가 시민 투표로 선정

마을이 함께 빛나는 날 포스터. 세종시 제공

마을공동체의 다양한 활동 성과를 시민과 공유하는 자리가 마련된다.세종시는 22일 조치원 1927 아트센터에서 2025년 마을공동체 성과공유회 ‘마을이 함께 빛나는 날’을 개최한다고 17일 밝혔다.마을공동체 사업은 주민이 자발적으로 지역 문제를 해결하는 프로그램으로 시는 올해 35개 사업을 진행했다.마을이 함께 빛나는 날은 공동체별 활동 성과를 발표하고 의견을 나누며 공동체 의식을 확산하는 자리다. 마을공동체가 준비한 퓨전 떡·쿠키·비누 만들기, 병뚜껑 열쇠고리·걱정 인형 만들기, 반려 식물 심기, 복숭아 빵 시식 등 다채로운 체험이 스탬프 투어 방식으로 운영된다. 마을공동체 육성지원사업을 수행한 6개 공동체의 활동 사례 발표도 열린다. 우수 활동 사례는 현장을 찾은 시민들의 투표로 선정할 계획이다.이날 돋은 별 예술단과 100세 클럽, 빵빵이극단, 날갯짓, 세종음악예술협회 등 공동체와 지역 예술단체의 공연도 이어져 시민과 함께 즐기는 축제의 장이 펼쳐질 예정이다.박대순 세종시 시민소통과장은 “마을이 함께 빛나는 날은 마을공동체를 기반으로 함께 나아가는 공동체 문화를 확산하는 자리”라며 “시민의 적극적인 참여와 관심으로 필요하다”고 말했다.세종 박승기 기자