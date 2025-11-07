김길영 서울시의원 “미래도시 위한 수직입체화 랜드마크… ‘제2남산타워’ 설치 고민할 시기”

준공 50년 지난 남산타워, 도시재생·서울상징·균형발전 복합전략으로 대책 준비할 시기

“남산, 지금보다 멀티스페이스 공간 건축물로 거듭나야... 다양한 기능 있는 타워로 고민해야”

“도시의 수평적 확대 한계성을 고려한 수직적 미래도시를 상징하는 새로운 건축물 필요”



김길영 서울시의원

서울시의회 김길영 도시계획균형위원장(국민의힘, 강남6)은 지난 6일 균형발전본부 행정사무감사에서 “준공된 지 50년을 맞은 남산타워는 건축물 자체의 한계성이 있으므로 다양성·안전성·지속가능성을 담보하면서 서울의 미래도시를 상징할 수 있는 새로운 건축물에 대한 검토가 필요한 시기다”라며, ‘제2 남산타워 프로젝트(가칭)’ 추진 타당성 검토를 공식 제안했다.김 의원은 “아파트도 30~50년이 지나면 재건축을 고민하듯, 서울의 상징인 남산타워 역시 미래 서울의 모습에 걸맞은 새로운 역할을 모색해야 한다”며 “현재의 남산타워는 최초 전파 송신탑으로 시작해 그 자체에 한계가 있으므로 남산 도시재생과 서울 상징성 확보에 시너지 효과를 낼 수 있는 지역균형 복합전략 프로젝트가 필요하다”고 주장했다.이어 현재 서울시가 추진 중인 남산~명동 도시재생활성화계획이 단순한 관광 활성화가 아니라 남산을 서울의 상징공간으로 전략적 재편하는 ‘남산타워 리부트(Reboot) 프로젝트’로 확장되길 바란다고 강조했다.또한 김 의원은 “향후 남산곤돌라 공사 재개와 예장공원 활성화 등 생태환경 회복과 여가공간 조성사업이 본격화되면, 곤돌라 상부승강장과 연계한 새로운 상징공간 조성(가칭 제2 남산타워)을 검토할 필요가 있다”며 “시민이 공감할 수 있는 지속가능한 남산의 미래 비전을 마련해야 한다”고 밝혔다.마지막으로 김길영 의원은 “남산은 서울의 과거·현재·미래가 교차하는 공간이자, 대한민국을 대표하는 도시경관의 상징적 공간으로 이제는 서울이 지속가능한 생태 환경을 갖춘 도시로 거듭날 수 있도록 남산의 미래와 역할을 다시 정의할 때”라며 “도시의 수평적 확대 한계성을 고려한 수직적 미래도시를 상징하는 새로운 건축물을 포함하는 도시프로젝트를 시행해야 한다”라고 덧붙였다.온라인뉴스팀