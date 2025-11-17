이택수 경기도의원, 음수대 다회용컵 제공학교 1%



이택수 의원이 17일 경기도교육청 기획조정실과 협력국 등을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 피감기관을 상대로 질의하고 있다.(사진=경기도의회)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경기도내 각급 학교가 먹는 물과 관련해 대부분 정수기를 설치했지만, 대부분 음용컵을 제공하지 않아 ‘입 대고 물 먹는’ 비위생적 상황이 개선되지 않고 있다는 지적이 나왔다.경기도의회 교육기획위원회 소속 이택수 의원(국민의힘, 고양8)은 17일 경기도교육청 기획조정실과 협력국 등을 대상으로 한 2025년 행정사무감사에서 “경기도내 전체 초중고특 학교 2,587교 가운데 정수기 설치 학교 수는 2,586교로 99.9%에 달하는데 음용컵 미제공 학교 수는 2,525교로 97.2%에 달한다”며 “특히 일회용 종이컵이 아닌 다회용컵 제공 학교 수는 25교로 전체의 1%에 불과한 것이 현실이다”고 질타했다.이택수 의원은 “대다수의 학교에서 학생들이 분수대 정수기 꼭지에 직접 입을 대거나 개인 텀블러를 지참해야만 물을 마실 수 있는 환경이 대장균 등 2차 오염 가능성을 높이고 있다”며 “그나마 급식실 내 음용컵 미제공 학교는 75%이고 일회용 종이컵 제공이 2.61%, 다회용컵 제공이 12.2%에 달하는 만큼 급식실 만이라도 음용컵 제공과 살균세척시스템 도입 확대에 적극 나서 달라”고 촉구했다.답변에 나선 하덕호 협력국장은 “학교 내 음용수 시스템 관련 위생점검 결과에 대한 별도 보고 내역은 없지만 학교가 매일 정수기 및 음수대 등 주변 환경의 청결 및 위생 상태에 대한 일상 점검을 추진하고 있다”며 “급식실 내 음용컵 자동살균세척기 설치를 위한 예산은 약 96억원으로 위생시스템 보완에 노력하겠다”고 밝혔다.이 의원은 학교급별 가정통신문 앱이 리로스쿨과 스쿨투게더, 아이엠티처, e알리미, 학교종이, 하이클래스 등으로 난립돼 이를 통합할 필요성이 있다는 설문 응답이 93.1%에 달하는 만큼 내년 3월 경기교육 디지털플랫폼 구축 시 가정통신문 전달 방식을 통합해야 한다고 요청했다.이에 대해 유성석 정보화담당관은 “가정통신문 가운데 하이클래스가 전체 시장의 44%를 점하고 있지만 광고 게재로 인해 이용에 불편함이 있었다”며 “내년에 하이클래스로 가정통신문을 통합하되 전체 학교 부담액 48억원 대신 경기도교육청에서 약 19억원을 지원하는 형식으로 이용자들이 무료 이용할 수 있게 됐다”고 답변했다.온라인뉴스팀