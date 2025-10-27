광진, 동서울터미널 불법 노점 정비 착착

6곳 자진철거… 3곳엔 벌점 부과



서울 광진구가 지난 21일 불법 노점을 정비하고 안전 펜스를 설치한 동서울터미널 앞 인도.

광진구 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

서울 광진구가 지난 21일 동서울터미널 앞 불법노점 6곳을 정비했다고 23일 밝혔다.광진구 관계자는 “서울 동북권의 교통중심지 동서울터미널 앞 불법 노점으로 통행 불편, 소음 등 민원이 끊이지 않아 자진정비를 요청한 끝에 6곳을 물리적 충돌 없이 정비했다”고 설명했다.구는 동서울터미널 현대화 사업에 발맞춰 환경정비를 위해 수차례 자진정비를 요청했다. 지난 7월부터 노점주와 8차례 걸친 면담과 간담회를 통해 설득해 왔다. 소통을 바탕으로 충분한 사전 안내와 계고 등 행정절차를 병행하면서 추진한 결과 9곳 중 6곳 운영자의 자진정비 동의를 받아 물리적 충돌 없이 정비할 수 있었다.정비작업은 전기 단선을 시작으로 시설물 해체, 폐기물 처리, 청소, 방역작업까지 순조롭게 마무리됐다. 구는 남은 3곳에 벌점을 부과하며 단계적으로 정비해 나갈 계획이다.김경호 광진구청장은 “정비 후에도 모니터링과 점검을 통해 안전하고 깨끗한 거리를 주민들에게 돌려드리겠다”며 “앞으로도 구민의 보행권을 확보하고 걷기 좋은 거리를 조성해 나가겠다”고 말했다.﻿서유미 기자